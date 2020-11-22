İki takım da maça kontrollü başladı. İlk periyod 13-13'lük eşitlikle sona erdi.

İkinci periyoda etkili başlayan Bahçeşehir Koleji 4-0'lık serisine Fenerbahçe 9-0'lık seriyle karşılık verdi ve 16. dakikada skoru 24-17'ye getirdi. Bu dakikadan sonra toparlanan konuk ekibin çabası ilk yarı sonunda farkı 1 sayıya indirdi: 26-25.

Üçüncü çeyreğe iyi bir başlangıç yapan Bahçeşehir Koleji ilk iki dakika da 5-0'lık seri yakaladı. Oyuna tekrar üstünlüğünü kurmaya başlayan Fenerbahçe Beko içeriden ve dışarıdan bulduğu sayılarla periyodu 52-43 önde bitirdi.

Mücadelenin son periyoduna 9 sayı farkla önde giren Fenerbahçe Beko son periyotta da üstünlüğünü koruyarak Bahçeşehir Koleji'ni 7056 mağlup etti.

ING Basketbol Süper Ligi - Fenerbahçe Beko: 70 - Bahçeşehir Koleji: 56



Salon: Ülker Spor Ve Etkinlik

Hakemler: Zafer Yılmaz, Serdar Ünal, Sinem Tetik

Fenerbahçe Beko: Hamilton 3, Brown 6, Tarık Biberoviç 2, Barthel 18, Ulanovas 2, Ali Muhammed 26, Pierre 7, Ahmet Düverioğlu 6, Melih Mahmutoğlu, Kenan Sipahi, Berkay Candan

Bahçeşehir Koleji: Jones 15, İsmet Akpınar 12, Burak Can Yıldızlı 6,

Owens 5, Aldridge 6, Erkan Yılmaz 8, Rıdvan Öncel 4, Thomas Akyazılı, Hadi

Özdemir

1.Periyot: 13-13

Devre: 26-25

3.Periyot: 52-43