Fenerbahçe Beko: 70 - Bahçeşehir Koleji: 56
ING Basketbol Süper Ligi’nin 9. haftasında, Fenerbahçe Beko evinde, Bahçeşehir Koleji’ni 70-56 yenerek ligde 9'da 9 yaptı.
İki takım da maça kontrollü başladı. İlk periyod 13-13'lük eşitlikle sona erdi.
İkinci periyoda etkili başlayan Bahçeşehir Koleji 4-0'lık serisine Fenerbahçe 9-0'lık seriyle karşılık verdi ve 16. dakikada skoru 24-17'ye getirdi. Bu dakikadan sonra toparlanan konuk ekibin çabası ilk yarı sonunda farkı 1 sayıya indirdi: 26-25.
Üçüncü çeyreğe iyi bir başlangıç yapan Bahçeşehir Koleji ilk iki dakika da 5-0'lık seri yakaladı. Oyuna tekrar üstünlüğünü kurmaya başlayan Fenerbahçe Beko içeriden ve dışarıdan bulduğu sayılarla periyodu 52-43 önde bitirdi.
Mücadelenin son periyoduna 9 sayı farkla önde giren Fenerbahçe Beko son periyotta da üstünlüğünü koruyarak Bahçeşehir Koleji'ni 7056 mağlup etti.
ING Basketbol Süper Ligi - Fenerbahçe Beko: 70 - Bahçeşehir Koleji: 56
Salon: Ülker Spor Ve Etkinlik
Hakemler: Zafer Yılmaz, Serdar Ünal, Sinem Tetik
Fenerbahçe Beko: Hamilton 3, Brown 6, Tarık Biberoviç 2, Barthel 18, Ulanovas 2, Ali Muhammed 26, Pierre 7, Ahmet Düverioğlu 6, Melih Mahmutoğlu, Kenan Sipahi, Berkay Candan
Bahçeşehir Koleji: Jones 15, İsmet Akpınar 12, Burak Can Yıldızlı 6,
Owens 5, Aldridge 6, Erkan Yılmaz 8, Rıdvan Öncel 4, Thomas Akyazılı, Hadi
Özdemir
1.Periyot: 13-13
Devre: 26-25
3.Periyot: 52-43
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