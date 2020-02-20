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Spor Arena
Haber Giriş: 20.02.2020 - 10:23,Son Güncelleme:/

Fenerbahçe Beko 65-94 Real Madrid

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Fenerbahçe Beko 65-94 Real Madrid
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THY Avrupa Ligi 25'inci Hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko, Real Madrid'e 94-65 mağlup oldu ve üst üste ikinci yenilgisini aldı. Sarı-lacivertliler, Obradovic dönemindenki en farklı iç saha mağlubiyetini yaşadı.

THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko, Real Madrid'i ağırladı.

Mücadeleyi İspanyol temsilcisi 94-65 kazandı. 

Detaylar birazdan...

Fenerbahçe Beko 65-94 Real Madrid

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