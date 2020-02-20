Haber Giriş: 20.02.2020 - 10:23,
Fenerbahçe Beko 65-94 Real Madrid
THY Avrupa Ligi 25'inci Hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko, Real Madrid'e 94-65 mağlup oldu ve üst üste ikinci yenilgisini aldı. Sarı-lacivertliler, Obradovic dönemindenki en farklı iç saha mağlubiyetini yaşadı.
THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko, Real Madrid'i ağırladı.
Mücadeleyi İspanyol temsilcisi 94-65 kazandı.
Detaylar birazdan...
Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle