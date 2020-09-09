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Basketbol
AA
Haber Giriş: 09.09.2020 - 20:48 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe Beko 65-72 Pınar Karşıyaka

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Fenerbahçe Beko 65-72 Pınar Karşıyaka
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Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası'nın ikinci gününde Pınar Karşıyaka, Fenerbahçe Beko'yu 72-65 yendi.

Antalya'da bu yıl dördüncüsü düzenlenen turnuvanın ikinci hazırlık organizasyonunda Fenerbahçe Beko, Pınar Karşıyaka ile karşı karşıya geldi.

Etkili bir oyun sergileyen Pınar Karşıyaka, rakibini 72-65 mağlup etti. Organizasyon 13 Eylül'deki final karşılaşması ile tamamlanacak.

Salon: Gloria Sports Arena

Hakemler: Boris Ryahyk (Ukrayna), Uros Nikolic (Sırbistan), Hüseyin Çelik

Fenerbahçe Beko: Hamilton 8, Brown 10, Westerman 6, Melih Mahmutoğlu 16, Biberoviç, Pierre 1, Barthel 2, Vesely 7, Eddie 6, Ali Muhammed 2, Ahmet Düverioğlu 2, Ulanovas 5,

Pınar Karşıyaka: Metecan Birsen 7, Morgan 12, Arca Tülüoğlu, Mahir Agva, Semih Erden 5, Onuralp Bitim, Kennedy 12, Taylor 12, Henry 12, Mbaye 6, Yunus Emre Sonsırma 6, Nusret Yıldırım.

1. Periyot: 17-21

Devre: 34-43

3. Periyot: 46-57

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