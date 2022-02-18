Fenerbahçe Beko 64-49 Galatasaray NEF / Maç sonucu

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Bursa'da Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu'nda gerçekleşen Bitci Türkiye Kupası dörtlü finali, derbi mücadelesine sahne olurken Galatasaray Nef'i 64-49 mağlup eden Fenerbahçe Beko, adını finale yazdırdı.

SEYİRCİSİZ TAMAMLANDI

Tribünlerde yaşanan olaylar nedeniyle iki takım seyircilerinin de salondan çıkarıldığı maç, uzun süre dururken karşılaşmayı kazanan sarı lacivertliler ilk finalist oldu.

FİNAL MAÇI PAZAR GÜNÜ

Fenerbahçe Beko'nun finaldeki rakibi Anadolu Efes - Darüşşafaka maçının kazananı olacak.

Final karşılaşması ise 20 Şubat Pazar günü Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu'nda gerçekleşecek.

YARI FİNALE NASIL GELDİLER?

Fenerbahçe Beko, deplasmanda Tofaş’ı 93-88 mağlup ederek son dörde kaldı.

Galatasaray Nef ise Türkiye Kupası’nda Gaziantep Basketbol ile oynadığı çeyrek final maçını 77-62 kazanarak yarı finale yükseldi.