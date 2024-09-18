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Fenerbahçe Beko, 2.24'lük dev Boban Marjanovic'in transferini açıkladı!

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#TRANSFER#FENERBAHÇE BEKO#Boban Marjanovic
Fenerbahçe Beko, 2.24lük dev Boban Marjanovicin transferini açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2024 11:40

Fenerbahçe Beko, son olarak Houston Rockets forması giyen pota altı oyuncusu Boban Marjanovic'i kadrosuna kattığını açıkladı.

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Basketbol Süper Ligi'nin son şampiyonu Fenerbahçe Beko'nun transferdeki hareketliliği devam ediyor.

Sarı - lacivertliler, son olarak NBA takımlarından Houston Rockets forması giyen Boban Marjanovic'i kadrosuna kattığını açıkladı.

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Fenerbahçe Beko, 2.24 boyundaki pivotla 1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, 2015 yılından bu yana NBA’de yer alan ve son olarak Houston Rockets forması giyen Sırp pivot Boban Marjanovic (2.24, 1988) ile 1 yıllık anlaşmaya vardı."

9 SEZON BOYUNCA NBA’DE OYNADI

Fenerbahçe’nin anlaşmaya vardığını açıkladığı Boban Marjanovic. Avrupa’da gösterdiği başarılı performansın ardından 2015/2016 sezonunda San Antonio Spurs’e transfer oldu. Geçtiğimiz sezonun sonuna kadar NBA takımlarında oynayan 36 yaşındaki oyuncu, bu süreçte San Antonio Spurs’ün yanı sıra Detroit Pistons, Los Angeles Clippers, Philadelphia 76ers, Dallas Mavericks ve Houston Rockets’ın formalarını terletti.

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JOHN WICK’TE ROL ALDI

2.24 cm boyunda olan Boban Marjanovic’in alışılagelmedik fiziği Hollywood’un da dikkatini çekti. Sırp basketbolcu, ünlü oyuncu Keanu Reeves’in başrolünde oynadığı “John Wick” adlı serinin üçüncü filminde rol aldı.

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#TRANSFER#FENERBAHÇE BEKO#Boban Marjanovic

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