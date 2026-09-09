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Fenerbahçe, Becao'yu Rusya'ya kiraladı!

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Rodrigo Becao#Transfer
Fenerbahçe, Becaoyu Rusyaya kiraladı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2026 19:58

Fenerbahçe, Rodrigo Becao'yu bir yıllığına Rusya Premier Lig ekiplerinden Rodina Moskova'ya kiraladığını duyurdu.

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Fenerbahçe, Brezilyalı savunmacısı Rodrigo Becao ile yollarını ayırdı. 

Sarı-lacivertliler, 30 yaşındaki stoperi Rusya Premier Lig ekiplerinden Rodina Moskova'ya 1 yıllığına kiraladı. 

Kulüpten yapılan açıklamada "2023-24 sezonunda kadromuza katılan Rodrigo Becao, bir yıllığına Rusya Premier Lig ekiplerinden Rodina Moskova takımına kiralanmıştır." ifadeleri kullanıldı. 

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PERFORMANSI

2023 yazında Udinese'den 8.3 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Becao, sarı-lacivertli takımda geçirdiği 3 yılda 38 maça çıktı ve 2 gol - 1 asist üretti.

Becao geçtiğimiz sezonun ikinci devresinde kiralık olarak Kasımpaşa'da forma giymişti.

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#Fenerbahçe#Rodrigo Becao#Transfer

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