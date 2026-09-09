Fenerbahçe, Becao'yu Rusya'ya kiraladı!

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Fenerbahçe, Brezilyalı savunmacısı Rodrigo Becao ile yollarını ayırdı.
Sarı-lacivertliler, 30 yaşındaki stoperi Rusya Premier Lig ekiplerinden Rodina Moskova'ya 1 yıllığına kiraladı.
Kulüpten yapılan açıklamada "2023-24 sezonunda kadromuza katılan Rodrigo Becao, bir yıllığına Rusya Premier Lig ekiplerinden Rodina Moskova takımına kiralanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
PERFORMANSI
2023 yazında Udinese'den 8.3 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Becao, sarı-lacivertli takımda geçirdiği 3 yılda 38 maça çıktı ve 2 gol - 1 asist üretti.
Becao geçtiğimiz sezonun ikinci devresinde kiralık olarak Kasımpaşa'da forma giymişti.