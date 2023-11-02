Fenerbahçe, Becao’dan 3 ay mahrum kalacak! Fred'in döneceği maç...

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Fenerbahçe, Pendikspor maçında sakatlanan Rodrigo Becao’dan dün gelen üzücü sakatlık haberiyle sarsıldı. Defansın bel kemiği olan ve elde edilen 19 maçlık seride büyük katkıları bulunan Djiku ve Becao’nun şanssız sakatlıkları lig ve Avrupa’daki kritik maçlar arefesinde teknik ekibin elini zora soktu.

KENDiSi DEVAM ETMEK iSTEDi

Maçın henüz 1. dakikası dolarken bir pozisyon sırasında ayağı zemine takılan ve ağrı hisseden Brezilyalı yıldız, panik halinde çizgiye kadar gelen teknik direktör İsmail Kartal ve sağlık ekibine “Devam edebilirim” dedi ancak ilk 45 dakika boyunca ağrı yaşadığı bölgeyi tuttu.

TEDAVi AMELiYATLI MI AMELiYATSIZ MI OLACAK?

Çekilen MR’ının ardından hamstring grubunda (biseps femoris) tendon kopması yaşadığı açıklanan Becao’nun sahalardan 3 ay kadar uzak kalma ihtimali bulunuyor. Oyuncunun en erken şekilde takıma dönebilmesi için ameliyat veya ameliyatsız tedavi uygulaması için henüz karar verilmediği, sağlık ekibinin Türkiye ve dünyadaki ünlü doktorlarla görüşüp en doğru tedavi yöntemini belirlemeye çalıştığı öğrenildi.

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FRED’DE HEDEF ADANA DEMiR KARŞILAŞMASI

Yine Pendik maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle 9. dakikada çıkan Fred’in de kasık bölgesinde 2. derece yırtık tespit edildi. Fred’in Trabzon ve Ludogorets maçlarını kaçıracağı ancak sağlık ekibi Adana Demirspor maçına yetiştirmeye çalışıldığı öğrenildi. Maçı tamamlayamayan Samet Akaydın’ın ise takımı yalnız bırakmasına engel bir durumunun olmadığı ifade edildi.

Bu arada Djiku ve ameliyat olan Serdar Aziz’in de milli aradan sonra antrenmanlara başlaması için yoğun çaba harcandığı gelen bilgiler arasında.