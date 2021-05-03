Fenerbahçe - BB Erzurum maçında ilginç olay! Ricardo Gomes Yılmaz Vural'ı dinlemedi, oyuna girmedi

Süper Lig'in 39. haftasında Fenerbahçe'nin BB Erzurumspor'u konuk ettiği mücadelede ilginç bir olay yaşandı.

Konuk ekip Erzurumspor'un ilk yarısını 3-0 yenik tamamladığı mücadelenin 61. dakikasında teknik direktör Yılmaz Vural, forvet Ricardo Gomes'i oyuna almak istedi ancak golcü oyuncu oyuna girmeyi kabul etmedi.

Tecrübeli çalıştırıcı Gomes'in yanına gidip oyuna girmeye ikna etmeye çalışsa da bunda başarılı olamadı. Yaşanan bu olayın ardından Vural, Gomes'in yerine Butko'yu oyuna soktu ve Cenk Ahmet'i oyundan aldı.

Ricardo Gomes'in son dönemde sürekli ilk 11 oynadıktan sonra kritik Fenerbahçe maçında forma giyemediği için üzgün olduğu ve bu neden tepkisini göstermek için oyuna girmediği belirtildi.

İKİ DEĞİŞİKLİKLE SAHAYA ÇIKTILAR

BB Erzurumspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, geçtiğimiz hafta içi oynanan Medipol Başakşehir mücadelesine göre ilk 11'de iki değişiklik yaparak Fenerbahçe karşısına çıktı.

Tecrübeli teknik adam, cezalı Emrah Başsanın yerine Novikovas'a, Ricardo Gomes yerine ise en uçta Oltan Karakullukçu'ya şans verdi.

ÖZGÜR SERT İLK MAÇINDA GOL ATTI

BB Erzurumspor'un Fenerbahçe'yle 3-1 mağlup olduğu maçta genç oyuncu Özgür Sert bir ilki yaşadı.

2001 doğumlu futbolcu, bu sezon ilk kez Süper Lig'de bir maçta görev aldı ve takımının tek golünü kaydederek ilk maçında gol sevinci yaşamış oldu.

FENERBAHÇE'DE 6 İSİM YOK

Fenerbahçe, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında 6 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Serdar Aziz, Altay Bayındır, Nazım Sangare, Sadık Çiftpınar ve Diego Perotti ile kırmızı kart cezalısı Gökhan Gönül, kadroda yer almadı.

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