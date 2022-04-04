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Fenerbahçe Bayern Münih basket maçı ile heyecan devam ediyor. Bu sezon aldığı olumsuz sonuçlar dolayısıyla ligi alt sıralardan sürdüren Fenerbahçe Beko, Bayern Münih karşısında galibiyet alarak bunu seriye dönüştürmeyi hedefliyor. Peki, Fenerbahçe Bayern Münih basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o detaylar

FENERBAHÇE BAYERN MÜNİH BASKET MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

THY Avrupa Ligi erteleme maçında Fenerbahçe, Bayern Münih'i konuk edecek. 4 Nisan Pazartesi günü saat 20.45'te oynanacak mücadele Bein Sports 3 kanalından canlı izlenebilecek.