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Fenerbahçe Bayern Münih basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

#Fenerbahçe#Bayern Münih#Thy Avrupa Ligi
Fenerbahçe Bayern Münih basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda

Fenerbahçe Bayern Münih basket maçı, pek çok sporsever tarafından yakından takip edilecek. Normal sezonda şu ana kadar 9 galibiyet 16 mağlubiyet elde eden Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşadığı rakibi karşısında galibiyet almaya çaba gösterecek. Peki, Fenerbahçe Bayern Münih basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

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Fenerbahçe Bayern Münih basket maçı ile heyecan devam ediyor. Bu sezon aldığı olumsuz sonuçlar dolayısıyla ligi alt sıralardan sürdüren Fenerbahçe Beko, Bayern Münih karşısında galibiyet alarak bunu seriye dönüştürmeyi hedefliyor. Peki, Fenerbahçe Bayern Münih basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o detaylar

FENERBAHÇE BAYERN MÜNİH BASKET MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

THY Avrupa Ligi erteleme maçında Fenerbahçe, Bayern Münih'i konuk edecek. 4 Nisan Pazartesi günü saat 20.45'te oynanacak mücadele Bein Sports 3 kanalından canlı izlenebilecek.

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#Fenerbahçe#Bayern Münih#Thy Avrupa Ligi

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