Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe, Batshuayi-Valencia ile hiç kaybetmedi!

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Batshuayi#Valencia
Fenerbahçe, Batshuayi-Valencia ile hiç kaybetmedi
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 26, 2023 07:00

Teknik direktör Jesus’un “Onlar oynayınca kaybetmiyoruz. İkisi, birbirlerini tamamlayan futbolcular” dediği Enner Valencia ile Michy Batshuayi’nin birlikte oynadığı maçlarda Fenerbahçe, yüzde 83.3 gibi son derece yüksek bir galibiyet yüzdesi yakaladı. Birlikte forma giydikleri karşılamalarda Valencia 10, Batshuayi 6 gol attı.

Haberin Devamı

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinin ikinci maçında Demir Grup Sivasspor’u 3-0 yenerek finale yükselen Fenerbahçe’nin teknik patronu Jorge Jesus’un karşılaşma sonrası dikkat çektiği konulardan biri, forvette görev verdiği Enner Valencia ile Michy Batshuayi’nin performanslarıydı. İki futbolcunun uyumuna dikkat çeken Portekizli çalıştırıcı, “Batshuayi ve Valencia birlikte oynadığında 10 maç kazandık. İkisi, birbirini tamamlayan futbolcular” ifadelerini kullanmıştı.

Sarı-lacivertliler bu sezon tüm kulvarlarda 52 maç oynadı

Jorge Jesus’un da kısmen belirttiği üzere Fenerbahçe, Enner Valencia-Michy Batshuayi ikilisiyle çıktığı karşılaşmaların hiç kaybetmedi ve yüzde 83.3 gibi son derece yüksek bir galibiyet oranı yakaladı. Sarı lacivertli takım, Spor Toto Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası’nda iki oyuncunun yan yana oynadığı 12 karşılaşmanın 10’undan galip ayrılırken, diğer 2’sinde berabere kaldı. Söz konusu karşılaşmalarda Enner Valencia 10 gol atarken, Michy Batshuayi de 6 kez fileleri havalandırdı.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınFenerbahçede ilk ayrılık Berishanın opsiyonu kullanıldı, transfer planı...Fenerbahçe'de ilk ayrılık! Berisha'nın opsiyonu kullanıldı, transfer planı...Haberi görüntüle

Sakatlıklar ve rotasyon yüzünden 12 maçta yan yana oynayabildiler

Bu sezon Spor Toto Süper Lig’de 33, UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde 2, Avrupa Ligi’nde 12 ve Ziraat Türkiye Kupası’nda 5 olmak üzere toplam 52 karşılaşma oynayan Fenerbahçe’de Valencia-Batshuayi ikilisinin sadece 12 maçta yan yana forma giyebilmesinde sakatlıkların büyük rolü oldu. Çeşitli dönemlerde yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle Valencia 5, Batshuayi 10 maçta takımlarından uzak kaldı. Diğer karşılaşmalarda da teknik direktör Jesus’un sezonun büyük bölümünde sıklıkla uyguladığı rotasyon uygulaması nedeniyle iki futbolcu birlikte forma giyme fırsatı bulamadı.

Fenerbahçe, Batshuayi-Valencia ile hiç kaybetmedi

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Batshuayi#Valencia

BAKMADAN GEÇME!

Hayatımda vücudumu sevdiğim bir an bile olmadı Dismorfik bozukluk her geçen gün artıyor... Sık sık diyet yapanlar, sürekli tartılanlar dikkat

'Hayatımda vücudumu sevdiğim bir an bile olmadı' Dismorfik bozukluk her geçen gün artıyor... Sık sık diyet yapanlar, sürekli tartılanlar dikkat!

#Sağlık
SÜT DOSYASI | İnek sütü sağlığa zararlı mı Popüler olan bitkisel sütler göründüğü kadar masum mu | 7 SORU 7 YANIT

SÜT DOSYASI | İnek sütü sağlığa zararlı mı? Popüler olan bitkisel sütler göründüğü kadar masum mu? | 7 SORU 7 YANIT

#Bitkisel Süt
BİR SORUDAN FAZLASI | Pahalı bir düğünle başlayan evlilikler daha mı kısa sürüyor

BİR SORUDAN FAZLASI | Pahalı bir düğünle başlayan evlilikler daha mı kısa sürüyor?

#Evlilik