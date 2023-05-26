Fenerbahçe, Batshuayi-Valencia ile hiç kaybetmedi!

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Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinin ikinci maçında Demir Grup Sivasspor’u 3-0 yenerek finale yükselen Fenerbahçe’nin teknik patronu Jorge Jesus’un karşılaşma sonrası dikkat çektiği konulardan biri, forvette görev verdiği Enner Valencia ile Michy Batshuayi’nin performanslarıydı. İki futbolcunun uyumuna dikkat çeken Portekizli çalıştırıcı, “Batshuayi ve Valencia birlikte oynadığında 10 maç kazandık. İkisi, birbirini tamamlayan futbolcular” ifadelerini kullanmıştı.

Sarı-lacivertliler bu sezon tüm kulvarlarda 52 maç oynadı

Jorge Jesus’un da kısmen belirttiği üzere Fenerbahçe, Enner Valencia-Michy Batshuayi ikilisiyle çıktığı karşılaşmaların hiç kaybetmedi ve yüzde 83.3 gibi son derece yüksek bir galibiyet oranı yakaladı. Sarı lacivertli takım, Spor Toto Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası’nda iki oyuncunun yan yana oynadığı 12 karşılaşmanın 10’undan galip ayrılırken, diğer 2’sinde berabere kaldı. Söz konusu karşılaşmalarda Enner Valencia 10 gol atarken, Michy Batshuayi de 6 kez fileleri havalandırdı.

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Sakatlıklar ve rotasyon yüzünden 12 maçta yan yana oynayabildiler

Bu sezon Spor Toto Süper Lig’de 33, UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde 2, Avrupa Ligi’nde 12 ve Ziraat Türkiye Kupası’nda 5 olmak üzere toplam 52 karşılaşma oynayan Fenerbahçe’de Valencia-Batshuayi ikilisinin sadece 12 maçta yan yana forma giyebilmesinde sakatlıkların büyük rolü oldu. Çeşitli dönemlerde yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle Valencia 5, Batshuayi 10 maçta takımlarından uzak kaldı. Diğer karşılaşmalarda da teknik direktör Jesus’un sezonun büyük bölümünde sıklıkla uyguladığı rotasyon uygulaması nedeniyle iki futbolcu birlikte forma giyme fırsatı bulamadı.