FenerbahÃ§e BaÅŸkanÄ± Sadettin Saranâ€™dan Trabzonspor maÃ§Ä± Ã¶ncesi karar BugÃ¼n takÄ±ma aÃ§Ä±klayacak

Haberin DevamÄ±

SarÄ±-Lacivertliler, bir gÃ¼nlÃ¼k dinlenmenin ardÄ±ndan dÃ¼n yine SamandÄ±raâ€™da toplandÄ±. Trabzonspor maÃ§Ä±nÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ± kaldÄ±ÄŸÄ± yerden devam etti. Åžampiyonluk yolundaki en zorlu engellerden biri olarak gÃ¶rÃ¼len bu sÄ±nav Ã¶ncesinde FenerbahÃ§eâ€™de moraller yerinde. DÃ¼nkÃ¼ antrenmanda futbolcular son derece neÅŸeliydi. Keyiflerin yÃ¼ksek olmasÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra idman son derece yÃ¼ksek tempoda geÃ§ti.

Â

SIK SIK UYARDI

Ã–ÄŸrencilerinin hÄ±rslÄ± ve sÄ±kÄ± bir ÅŸekilde Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±, Domenico Tedescoâ€™yu fazlasÄ±yla mutlu etti. Ä°talyan teknik adam, taktik Ã§alÄ±ÅŸma sÄ±rasÄ±nda sÄ±k sÄ±k antrenmanÄ± durdurup takÄ±ma uyarÄ±larda bulundu. Tedesco, Trabzonsporâ€™un gÃ¼Ã§lÃ¼ ve zayÄ±f yÃ¶nlerini Ã¶ÄŸrencilerine anlattÄ±, nasÄ±l oynamalarÄ± gerektiÄŸini uygulamalÄ± olarak gÃ¶sterdi.

Haberin DevamÄ±

LEVENT MERCAN SEVÄ°NCÄ°

FenerbahÃ§eâ€™de yÃ¼zleri gÃ¼ldÃ¼ren bir geliÅŸme daha yaÅŸandÄ±. 10 Ocakâ€™ta Galatasaray ile oynanan SÃ¼per Kupa maÃ§Ä±nda sakatlanan Levent Mercan, o tarihten beri sahalardan uzak kalmÄ±ÅŸtÄ±. Tedavisi tamamlanan 25 yaÅŸÄ±ndaki oyuncu, dÃ¼nkÃ¼ idmanÄ±n tamamÄ±nda takÄ±mla Ã§alÄ±ÅŸtÄ± ve sorun yaÅŸamadan antrenmanÄ± tamamladÄ±. BÃ¶ylece takÄ±mÄ±n as sol beklerinden biri dÃ¶nmÃ¼ÅŸ oldu. Brownâ€™Ä±n sakatlÄ±ÄŸÄ± ise devam ediyor.

YÃ–NETÄ°MDEN PRÄ°M HAZIRLIÄžI

FenerbahÃ§e YÃ¶netimiâ€™nin bugÃ¼nkÃ¼ son idmanda takÄ±mÄ± ziyaret etmesi bekleniyor. BaÅŸkan Sadettin Saran ve kurmaylarÄ±nÄ±n, teknik ekip ve futbolculara moral konuÅŸmasÄ± yapÄ±p, baÅŸarÄ± dileklerinde bulunacaÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi. Ã–te yandan yÃ¶netimin bu kritik maÃ§a Ã¶zel prim aÃ§Ä±klamasÄ± da bekleniyor.

Haberin DevamÄ±

YOLCULUK BUGÃœN

SarÄ±-Lacivertliler, kritik maÃ§ Ã¶ncesi son Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± bugÃ¼n SamandÄ±raâ€™da gerÃ§ekleÅŸtirecek. FenerbahÃ§e kafilesi daha sonra 16.30â€™da Sabiha GÃ¶kÃ§en HavalimanÄ±â€™ndan kalkacak Ã¶zel bir uÃ§akla Trabzonâ€™a gidecek. SarÄ±-Lacivertliler, burada konaklayacaÄŸÄ± otele yerleÅŸip maÃ§ saatini bekleyecek.

Â