×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'dan toplantı kararı!

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Sadettin Saran#Süper Lig
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Sarandan toplantı kararı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2025 19:42

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, 15 Ekim Çarşamba günü saat 11.00’de gündeme dair basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı.

Haberin Devamı

Fenerbahçe, Başkan Sadettin Saran'in 15 Ekim Çarşamba günü saat 11.00’de basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu.

Sarı - lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

"Başkanımız Sadettin Saran, 15 Ekim Çarşamba günü saat 11.00’de, Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü'nde gündeme dair bir basın toplantısı düzenleyecektir.

Toplantıyı takip etmek isteyen basın mensupları, girişte kurum kimlik kartlarını ibraz ederek katılım sağlayabileceklerdir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Sadettin Saran#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!