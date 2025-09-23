Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'dan teknik direktör Tedesco açıklaması!

Haberin Devamı

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı, gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulun ardından sayım ve seçim sonuçlarına itirazın olmadığını belirterek, kesin sonuçları duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre kongrede, 24 bin 732 üye oy kullanırken, bunların 24 bin 393'ü geçerli sayıldı.

Başkanlığa seçilen Sadettin Saran 12 bin 325 oy alırken, Ali Koç ise 12 bin 68 oyda kaldı.

Seçimde 135 boş, 204 ise geçersiz oy kullanıldığı açıklandı.

Haberin Devamı

Ali Koç'a karşı üstünlük kuran Sadettin Saran, sarı-lacivertli kulübün 38. başkanı olmuştu.

MAZBATA GÜNÜ BELLİ OLDU



Sadettin Saran, Dinamo Zagreb maçı sebebiyle mazbatasını önümüzdeki Perşembe ya da Cuma almayı planlıyor.

SARAN KONUŞTU

Şimdiden kolları sıvayan Saran, “İlk günden beri bir arada olmaya dikkat çekiyorum. İstiyorum ki Ali Bey’in 7 senelik, Aziz Bey’in 20 yıllık tecrübelerinden faydalanalım. Sorumluluğumuzun farkındayız. Heyecanlıyız, nasıl başarıda ezber bozacaksak, başarısızlıklarda da ezber bozacağız. Aliciymiş, Sadettinciymiş demeden, liyakate göre hareket ederek herkesi kucaklayacağız” ifadelerini kullandı.

RUH OLMAZSA OLMAZ

Futbolda hedeflerinin net olduğunu söyleyen Sarı-Lacivertliler’in yeni başkanı Saran, “Hocamız Tedesco’nun arkasındayız, sonuna kadar yanında olacağız. Asla bahanelerin arkasına sığınmayacağız. Takımı futbolda şampiyon yapmak adına ne gerekiyorsa yapacağız. Taraftarlarımız bizim her şeyimiz. Kadıköy ruhunu geri getirmek olmazsa olmazımız” yorumunu yaptı.

Haberin Devamı