Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'dan tarihi şampiyonluk primi! Dudak uçuklatan rakamı açıklayacak

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Sarandan tarihi şampiyonluk primi Dudak uçuklatan rakamı açıklayacak
Oluşturulma Tarihi: Nisan 14, 2026 12:26

Fenerbahçe, Galatasaray'ın Kocaeli maçında puan kaybetmesinin ardından 5'te 5 yapması halinde şampiyon olacak. 11 yıllık şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de Başkan Sadettin Saran, son 5 maç için görülmemiş bir prim açıklayacak.

Fenerbahçe, Kasımpaşa, Antalya beraberlikleri sonrası Karagümrük’e de kaybedince, Galatasaray’ın şampiyonluğuna kesin gözüyle bakılıyordu. Ancak Galatasaray’ın üst üste yaşadığı kayıplarla Kanarya’nın hayalleri adeta aslanın küllerinden doğdu.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Sarandan tarihi şampiyonluk primi Dudak uçuklatan rakamı açıklayacak

BAŞKAN SARAN DEVREDE

Bitime 5 hafta kala puan farkı 2’ye düşerken, Fenerbahçe kalan maçlarını kazanması hâlinde tam 11 yıllık şampiyonluk hasretini dindirme fırsatı yakaladı. Sarı lacivertli camiayı coşturan bu fırsattan yönetim de nasibini aldı; başkan Sadettin Saran takıma tarihi bir prim için kolları sıvadı.

 

TARİHE GEÇECEK PRİM

Kurmaylarına bugün itibarıyla oyuncuların tüm alacaklarının ödenmesi talimatını veren Sadettin Saran’ın camianın önde gelen isimlerinin desteğiyle dev prim kararı aldığı öğrenildi. Saran’ın 5’te 5 galibiyet için 10 milyon avroluk primi takıma bizzat açıklayacağı belirtildi.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Sarandan tarihi şampiyonluk primi Dudak uçuklatan rakamı açıklayacak

PSİKOLOJİK BASKI

Cuma günü liderlik için sahaya çıkacak sarı lacivertliler, Rize’yi devirerek Gençlerbirliği’yle oynayacağı maç öncesi Galatasaray üzerinde psikolojik baskı oluşturmak istiyor. Camia kırgınlıkları unutup kenetlenirken, Tedesco da “İpler artık elimizde” diyerek oyuncularına moral aşılıyor.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Sarandan tarihi şampiyonluk primi Dudak uçuklatan rakamı açıklayacak

Fenerbahçe'nin, Süper Lig'in kalan 5 haftasındaki fikstürü şu şekilde;

Rizespor (İç saha)

Galatasaray (Deplasman)

Başakşehir (İç saha)

Konyaspor (Deplasman)

Eyüpspor (İç saha)

#Fenerbahçe#Şampiyonluk#Sadettin Saran

