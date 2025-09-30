Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'dan sürpriz Devin Özek ve Domenico Tedesco kararı!

Haberin Devamı

Fenerbahçe'de Ali Koç döneminin 21 Eylül'de sona ermesinin ardından Sadettin Saran görevi devraldı. Saran'ın göreve gelmesiyle teknik heyette yaşanabilecek değişiklikler gündemdeydi.

Başkan Saran, Dinamo Zagreb maçı sonrasında alınan 3-1'lik yenilgiye rağmen bekledi ve Antalyaspor müsabakası sonrasında Tedesco ve Devin Özek konusunda kararını verdi.

GÖRÜNTÜLER GÜNDEM OLDU

Antalyaspor maçındaki gol sonrasında Devin Özek'le sevincini paylaşan Saran'ın bu görüntüsü, gündem olmuştu ve ikilinin arasında herhangi bir sorun olmadığını kanıtlamıştı.

YOLA DEVAM!

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe Yönetim Kurulu, yapılan toplantılar neticesinde 'an itibarıyla' mevcut futbol aklıyla yola devam etme kararı aldı.

Buna göre, birkaç gündür kulüpte görüşmelerde bulunan Devin Özek, bugün Samandıra’ya görevinin başına geri döndü. Domenico Tedesco da görevini sürdürecek.