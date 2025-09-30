×
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'dan sürpriz Devin Özek ve Domenico Tedesco kararı!

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın görevi devraldıktan sonra mevcut futbol yapılanması ve teknik direktör konusunda değişikliğe gitmesi beklenirken, yapılan toplantılar neticesinde mevcut futbol aklıyla yola devam etme kararı alındı.

Fenerbahçe'de Ali Koç döneminin 21 Eylül'de sona ermesinin ardından Sadettin Saran görevi devraldı. Saran'ın göreve gelmesiyle teknik heyette yaşanabilecek değişiklikler gündemdeydi.

Başkan Saran, Dinamo Zagreb maçı sonrasında alınan 3-1'lik yenilgiye rağmen bekledi ve Antalyaspor müsabakası sonrasında Tedesco ve Devin Özek konusunda kararını verdi.

GÖRÜNTÜLER GÜNDEM OLDU

Antalyaspor maçındaki gol sonrasında Devin Özek'le sevincini paylaşan Saran'ın bu görüntüsü, gündem olmuştu ve ikilinin arasında herhangi bir sorun olmadığını kanıtlamıştı.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Sarandan sürpriz Devin Özek ve Domenico Tedesco kararı

YOLA DEVAM!

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe Yönetim Kurulu, yapılan toplantılar neticesinde 'an itibarıyla' mevcut futbol aklıyla yola devam etme kararı aldı.

Buna göre, birkaç gündür kulüpte görüşmelerde bulunan Devin Özek, bugün Samandıra’ya görevinin başına geri döndü. Domenico Tedesco da görevini sürdürecek.

