Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'dan seçim tarihi için yeni açıklama!

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, seçim tarihi hakkında açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihlerinde yapılması planlanan olağanüstü seçimli genel kurul öncesi seçim takvimiyle ilgili tartışmalar devam ediyor.

Başkan Sadettin Saran, konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

TRT Spor'un haberine göre Sadettin Saran, “Seçim tarihi Pazartesi günü netlik kazanacak.” dedi.

NE OLMUŞTU?

Kadıköy'de 1 Haziran'da oynanacak Türkiye - Kuzey Makedonya maçı nedeniyle seçimin ertelenme iddiaları gündeme gelmişti.