×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'dan Jhon Duran ve transfer kararı! Ayrılık vakti

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçeli Jhon Duran#Sadettin Saran#Transfer Kararı
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Sarandan Jhon Duran ve transfer kararı Ayrılık vakti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 09, 2025 14:03

Fenerbahçe'de uzun süredir sakatlığı bulunan Jhon Duran'a dair sarı lacivertlilerin başkanı Sadettin Saran'dan karar çıktı.

Haberin Devamı

Al-Nassr'ın ocak ayında bonservisine 77 milyon Euro ödediği Jhon Duran'ın yaklaşık 6 ay sonra Fenerbahçe tarafından kiralanması büyük ses getirmişti. 21 yaşındaki golcü, taraftarın beklentisinin en yüksek olduğu isimdi.

Gözden KaçmasınHamit Altıntop, Fenerbahçe için yazdı: Ali Koç süreci üzerinden Türk futboluna derslerHamit Altıntop, Fenerbahçe için yazdı: Ali Koç süreci üzerinden Türk futboluna dersler!Haberi görüntüle

İlk ve tek golünü 5-2'lik Feyenoord zaferinde kaydeden Kolombiyalı forvet, 27 Ağustos'taki Benfica deplasmanında oyuna girdikten 25 dakika sonra sakatlandı. Bir daha da sahalara dönemedi.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Sarandan Jhon Duran ve transfer kararı Ayrılık vakti

DÖNÜŞÜ NET DEĞİL

Duran'a Barcelona'da özel bir enjeksiyon uygulandı. Ancak bu da ağrılarını geçirmeye yetmedi. Çekilen MR'lar temiz çıksa da yıldız futbolcu ağrıları nedeniyle formasından uzak kaldı.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınFenerbahçede Ederson mu, Tarık Çetin miFenerbahçe'de Ederson mu, Tarık Çetin mi?Haberi görüntüle

Jhon Duran, sonunda dün sabah bireysel saha çalışmalarına başladı. 21 yaşındaki oyuncunun milli ara boyunca bireysel çalışacağı, zaman zaman da takımla idmanlara katılacağı öğrenildi.

Gözden KaçmasınFenerbahçe’de kritik 21 gün Tedesco 6 maça bağlıFenerbahçe’de kritik 21 gün! Tedesco 6 maça bağlıHaberi görüntüle

Duran, kademeli olarak takımla çalışacak, fizik seviyesinin yükselmesi için özel programlar uygulayacak. Yıldız golcünün ne zaman forma giyeceği, idmanlardaki durumuna göre netlik kazanacak.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Sarandan Jhon Duran ve transfer kararı Ayrılık vakti

OCAKTA GÖNDERİLEBİLİR

Öte yandan Sadettin Saran ve yönetiminin, yıllık maliyeti 21 milyon Euro olan Kolombiyalı futbolcuya sabır gösterme konusunda isteksiz olduğu öne sürüldü.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Sarandan Jhon Duran ve transfer kararı Ayrılık vakti

Duran'ın sahalara dönüş sürecinin uzaması halinde, devre arasında yolların ayrılması için görüşmeler yapılacağı iddia edildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçeli Jhon Duran#Sadettin Saran#Transfer Kararı

BAKMADAN GEÇME!