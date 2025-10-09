Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'dan Jhon Duran ve transfer kararı! Ayrılık vakti

Haberin Devamı

Al-Nassr'ın ocak ayında bonservisine 77 milyon Euro ödediği Jhon Duran'ın yaklaşık 6 ay sonra Fenerbahçe tarafından kiralanması büyük ses getirmişti. 21 yaşındaki golcü, taraftarın beklentisinin en yüksek olduğu isimdi.

İlk ve tek golünü 5-2'lik Feyenoord zaferinde kaydeden Kolombiyalı forvet, 27 Ağustos'taki Benfica deplasmanında oyuna girdikten 25 dakika sonra sakatlandı. Bir daha da sahalara dönemedi.

DÖNÜŞÜ NET DEĞİL

Duran'a Barcelona'da özel bir enjeksiyon uygulandı. Ancak bu da ağrılarını geçirmeye yetmedi. Çekilen MR'lar temiz çıksa da yıldız futbolcu ağrıları nedeniyle formasından uzak kaldı.

Jhon Duran, sonunda dün sabah bireysel saha çalışmalarına başladı. 21 yaşındaki oyuncunun milli ara boyunca bireysel çalışacağı, zaman zaman da takımla idmanlara katılacağı öğrenildi.

Duran, kademeli olarak takımla çalışacak, fizik seviyesinin yükselmesi için özel programlar uygulayacak. Yıldız golcünün ne zaman forma giyeceği, idmanlardaki durumuna göre netlik kazanacak.

OCAKTA GÖNDERİLEBİLİR

Öte yandan Sadettin Saran ve yönetiminin, yıllık maliyeti 21 milyon Euro olan Kolombiyalı futbolcuya sabır gösterme konusunda isteksiz olduğu öne sürüldü.

Duran'ın sahalara dönüş sürecinin uzaması halinde, devre arasında yolların ayrılması için görüşmeler yapılacağı iddia edildi.