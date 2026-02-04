×
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a N'Golo Kante teşekkürü

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Şubat 04, 2026 10:31

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, N'Golo Kante transferi için devreye girip çözüme kavuşturan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür açıklaması yayınladı.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a N'Golo Kante transferi nedeniyle teşekkür açıklaması yayınladı. 

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KANTE İÇİN DEVREYE GİRDİ

Sarı-Lacivertliler, dün öğle saatlerinde Al-Ittihad’ın N’Golo Kante’ye ait evrakları TMS sistemine geç iletmesi sebebiyle transferin tamamlanamadığını duyurmuş, kulüp ayrıca, FIFA’ya yapılan itirazın da kabul edilmediğini bildirmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Suudi Arabistan ziyareti sırasında devreye girerek N'Golo Kante transferini çözüme kavuşturduğu öğrenildi. 

FENERBAHÇE'DEN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Gece yarısı transferi resmen açıklayan Fenerbahçe'de başkan Sadettin Saran da bu sabah bir açıklama yayınlayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a transferdeki katkıları nedeniyle teşekkür etti.

Fenerbahçe'den konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde oldu:

"Kulübümüz, dünya futbolunun önemli isimlerinden N’Golo Kanté’nin transfer sürecini başarıyla tamamlamıştır.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, hem Fenerbahçemizin hem de Türk futbolunun gelişimine katkı sağlayacak bu sürecin olumlu şekilde neticelenmesi noktasında verdikleri önemli destekler dolayısıyla, şahsım ve kulübüm adına teşekkürlerimi sunarım.

Bilinmelidir ki bu süreç boyunca büyük Fenerbahçe taraftarının kulübüne olan inancı, gösterdiği güçlü destek ve yanımızda hissettirdiği güven, bizler için en büyük motivasyon ve güç kaynağı olmuştur.

Şimdi o gücü sahaya taşıma, takımımızın yanında olma zamanı.

Birlikte inanacak, birlikte mücadele edecek ve birlikte başaracağız.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı
Sadettin Saran"

 

 

