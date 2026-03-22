Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'dan 4 Nisan vurgusu: 'Sizlere bilgiler vereceğiz!'

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Sadettin Saran#Divan Kurulu
Oluşturulma Tarihi: Mart 22, 2026 15:02

Fenerbahçe Kulübünde, Ramazan Bayramı dolayısıyla gelenekselleşen bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.

Törende bir konuşma yapan başkan Saran,

"Ramazan Bayramı'nın bize getirdiği birlik ve beraberlik duygusunu sizlerle beraber paylaşıyor olmak benim için çok keyifli. Başkan olarak sizlerle ilk bayramım, duygulandım. Bayramınız mübarek olsun. Hepimize nice sağlıklı, huzurlu bayramlar. Tüm takımlarımız sezonun bu kritik döneminde hedefleri doğrultusunda azimle mücadele ediyorlar.

İnşallah çok daha fazla kupalar alacağız. Bunları da sizlerin desteğiyle beraber yapacağız. Bu birlik ve beraberlik kelimesini seçimden beri kullanıyorum. Çok inanıyorum ve görüyorum. Zor günlerde berabersek çok iyi günlerde de beraber olacağız. İyi ki varsınız. 4 Nisan'da, yüksek divan kurulunda sizlere bilgiler vereceğiz. Sizleri seviyorum, nice bayramlara." diye konuştu.

Yüksek divan kurulu başkanı Şekip Mosturoğlu da "Bayram dayanışmaya, birlik ve beraberliğe vesile. İnşallah birlik, beraberliğimiz daim olur. Burada olduğu gibi hep beraberlik içerisinde yarıştığımız her alanda kupalarla, şampiyonluklarla bu sezonu tamamlarız. İnşallah bir sonraki bayramda görüşürüz." ifadelerini kullandı.

Bayramlaşma töreninde Sadettin Saran'ın görev süresi boyunca sarı-lacivertli kulübün tüm branşlarda kazandığı kupalar da sergilendi.

