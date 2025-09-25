Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Volkan Demirel’i yönetime alıyor! Tedesco ile görüşecek

Haberin Devamı

UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb'e 3-1 mağlup olan Fenerbahçe'de taşlar yerinden oynuyor.

Sarı lacivertlilerin yeni başkanı Sadettin Saran, futbol operasyonunda yeni bir düzenlemeye gidiyor. Saran'ın aklındaki isim, Volkan Demirel.

YÖNETİCİ OLACAK

Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran, kulübün efsane isimlerinden Volkan Demirel ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı habere göre Saran, Volkan Demirel'i kulübün Samandıra tesisleri ve futbol operasyonları içinde değerlendirmeyi düşünüyor.

Haberin Devamı

Bu doğrultuda Demirel'e yöneticilik teklifi yapılması gündeme geldi.

ZAGREB DÖNÜŞÜNDE KRİTİK TOPLANTI

Sarı-lacivertli kulüpte sadece Volkan Demirel değil, teknik heyet planlaması da masada.

Sadettin Saran'ın, teknik direktör Domenico Tedesco ve kulübün futbol yapılanmasında aktif rol alan Devin Özek ile de bir araya geleceği belirtildi.