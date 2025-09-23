×
Futbol Haberleri

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran takımla buluştu! İşte ilk sözleri

Güncelleme Tarihi:

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran takımla buluştu İşte ilk sözleri
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2025 16:34

Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde sarı lacivertli futbol takımı ile buluştu.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, sarı lacivertlilerin futbol takımı ile bir araya geldi. 

Fenerbahçe Kulübü'nün konuya ilişkin resmi açıklaması ve basın fotoğrafları şu şekilde oldu:

"Fenerbahçe Can Bartu Tesislerimize bir ziyaret gerçekleştiren Başkanımız Sadettin Saran ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Futbol A Takımımızla bir araya geldi.

Fenerbahçemizin, UEFA Avrupa Ligi’nin 1. haftasında deplasmanda Dinamo Zagreb ile oynayacağı maçın hazırlıkları bugün Can Bartu Tesislerimizde yapılan antrenmanla tamamlanırken, Başkanımız Sadettin Saran ve Yöneticilerimiz tesislerimizi ziyaret etti.

Teknik Direktörümüz Domenico Tedesco ile teknik heyetimiz ve futbolcularımızla bir araya gelen Başkanımız, tesis personeliyle de tanıştı.

Başkanımız Sadettin Saran, yaptığı konuşmada birlik olmanın ve kenetlenmenin önemine vurgu yaparken, futbolcularımıza başarılar diledi."

"ÖNÜNÜZDE DEĞİL, ARKANIZDA OLACAĞIM"

Başkan Saran, oyuncularına yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Sizin önünüzde değil, arkanızda olacağım. Çok çalışmamız gerekli, disiplin gerekli ama en çok sevgi gerekli. Sizi mutlu görmek istiyorum ve sizi de mutlu etmeye geldim. Fenerbahçe Başkanı olmak benim hayatımdaki en büyük hayaldi. Biz küçük çocukların Fenerbahçe'yi tekrar sevmesi için buradayız.

Biz milyonlarca Fenerbahçe taraftarını mutlu etmek için buradayız. Ve sizler tarihe geçeceksiniz. Yani, lütfen tedirgin olmayın. Biliyorum değişim insanı tedirgin yapabilir. Merak etmeyin daha iyiye doğru değişeceğiz. Tamam mı?"

