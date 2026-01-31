Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran: 'Sonunda hep birlikte şampiyon olacağız!'

Haberin Devamı

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, kulübün Yüksek Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sadettin Saran'ın açıklamaları şu şekilde:

"FENERBAHÇE KENETLENİRSE BU CAMİANIN ÖNÜNDE HİÇBİR ŞEY DURAMAZ"

"Göreve geleli çok uzun bir süre olmadı ama bu kısa sürede camiamızın en kadar diri, ne kadar güçlü ve ne kadar kenetlenmeye hazır olduğunu gördük. Son dönemde camiamızda çok güzel bir duygu var, bunu hissediyoruz. Neşe var, heyecan var. Futbol takımımızla ilk kupamızı kazandık. Bu; doğru adımla, doğru birliktelikle neler yapılacağının göstergesiydi. Sahadaki coşku, ekran başındaki heyecan, sokaktaki mutluluk da çok önemliydi.

Bu bize şunu gösterdi ki; Fenerbahçe kenetlenirse, bu camianın önünde hiçbir şey duramaz. Fenerbahçe başkanlığı, kişisel meselelerin, farklı hesapların önüne geçtiği bir makam değildir. Bu camianın sezon içindeki mücadelesini korumak hepimiz için öncelik olmalıdır. Bu koltuk emanettir. Buraya yakışır bir şekilde görev yapmaya geldim ben. Bu camiasının sağ duyusuna ve karar mekanizmasına olan inancımızla görevimizi yapmaya devam ediyoruz. "

"ÖNCEKİ BAŞKANLARIMIZ SAYIN AZİZ YILDIRIM, SAYIN ALİ KOÇ İLE SAYIN MURAT ÜLKER'E TEŞEKKÜR EDERİM

"Seçim bitmişti, kazanmıştık. Hepimiz mutluyduk. Yönetim kurulu arkadaşlarıyla odaya girdik. Ve onlara şunu söyledim: "Bizim en mutlu günümüz bugün. Bundan sonra böyle bir günümüz olmayacak." Olmadı da. Ben buraya afaki, uçuk projelerle gelmedim. Söz verdiğim başlıklar netti; buradan gittiğimizde, arkamızdan şunu desinler: "Verdikleri bütün sözleri tuttular." Yapacağız dediğim başlıklardan biri de, yaptık ve önemli bir adım attık. Bankalar Birliği anlaşmasından çıktık. Önceki başkanlarımız sayın Aziz Yıldırım, sayın Ali Koç ile sayın Murat Ülker'e teşekkür ederim. Bizim sorumluluğumuz da, önceliğimiz de bellidir. Önce şampiyonluk."

"FENERBAHÇE'Yİ OLMASI GEREKEN YERE TAŞIYACAĞIZ"

"Bu hedefe (şampiyonluk) bizi taşıyacak olan sahadaki takımımızdır. Teknik heyet ve futbolcularımıza güvenimiz tam. Eksiklerimizi görüyoruz ama şunu unutmamamız gerekiyor, sahadaki futbolcu camiamızın futbolcusudur. Fenerbahçe futbolcusu destekle ayağa kalkmıştır. Bugün ihtiyacımız olan şey ayrışmak değildir. Fenerbahçe'yi yorumlayan herkesin sorumluluğu olduğunu düşünüyorum. Önümüzde uzun bir yol var. Aynı ivme ile ilerlemeyebilir. Fenerbahçe'nin gücü, zor zamanlardaki gösterdiği duruştan ve birlik iradesinden gelir. Kırmadan, dökmeden, birbirimizi yormadan, aynı hedefe bakmayı yeniden öğreniyoruz. Sakin kalacağız, inanacağız, birbirimize güveneceğiz ve sonunda Fenerbahçe'yi olması gereken yere taşıyacağız, hep birlikte şampiyon olacağız. "

