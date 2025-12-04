×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, ilk 2 transferini belirledi! İsimler ortaya çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahce Transfer#Sadettin Saran#Devin Özek
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, ilk 2 transferini belirledi İsimler ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 04, 2025 10:56

Fenerbahçe'de Galatasaray maçı sonrası transfer için kollar sıvandı. Başkan Sadettin Saran, Devin Özek ve Tedesco, transfer zirvesi gerçekleştirdi. Fenerbahçe'nin transfer listesindeki ilk 2 isim belli oldu.

Haberin Devamı

Fenerbahçeli taraftarlar, ligde puan farkını 1’e indiren, Avrupa Ligi’nde üst tur iddiasını sürdüren takımlarının kadroyu nasıl güçlendireceğini sabırsızlıkla bekliyor.

Gözden KaçmasınTedesco, Fenerbahçe-Galatasaray maçı sonrası şampiyonluğun anahtarını açıkladıTedesco, Fenerbahçe-Galatasaray maçı sonrası şampiyonluğun anahtarını açıkladı!Haberi görüntüle

Ara transfer dönemi yaklaşırken, yönetim çalışmalarını hızlandırdı. Forvet ve ‘8 numara’ takviyesine kesin gözüyle bakılıyor. Bu iki bölgenin dışında, sol stoper arayışları da olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, ilk 2 transferini belirledi İsimler ortaya çıktı

HEDEF BITSHIABU

Tedesco’nun, Oosterwolde ile rekabete girip onu zorlayacak, oyun kurulumuna geriden destek verecek bir stoper istediği belirtildi. Oyuncu izleme komitesi adayları belirlemek için hemen kolları sıvadı.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, ilk 2 transferini belirledi İsimler ortaya çıktı

Haberin Devamı

Listede yer alan isimlerden birinin El Chadaille-Bitshiabu olduğu kaydedildi. Leipzig, 20 yaşındaki savunmacı için 2023’te PSG’ye 15 milyon Euro ödemişti. Fransız stoper, bu sezon Ole Werner yönetiminde fazla forma şansı bulamadı.

KİRALIĞA SICAK BAKIYORLAR

Şu anda bir sakatlığı bulunan Bitshiabu'nun transfer dönemine kadar sahalara dönmesi bekleniyor. Yönetim, sağlık raporlarında sıkıntı olmaması halinde genç yıldızı sezon sonuna kadar kiralamayı planlıyor. Alman ekibinin, büyük potansiyeli olan Fransız stoperi satmayı düşünmediği ancak kiralama seçeneğine sıcak baktığı belirtildi.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, ilk 2 transferini belirledi İsimler ortaya çıktı

TIMBER'DA KADER HAFTASI

Quinten Timber, bir süredir Sarı-Lacivertliler’in takibi altındaydı. Hollandalı oyuncu, sezon başında Şampiyonlar Ligi eleme turu maçlarındaki performansıyla da dikkat çekmişti.

Gözden KaçmasınBeşiktaşta Rafa Silva müjdesi Özür diledi ve idmana çıkacağı tarih resmen belli olduBeşiktaş'ta Rafa Silva müjdesi! Özür diledi ve idmana çıkacağı tarih resmen belli olduHaberi görüntüle

24 yaşındaki futbolcu, Kanarya’nın ‘8 numara’ adaylarının başında geliyor. Fenerbahçe’nin Timber’ı bu kadar çok istemesinin nedenlerinden biri de sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olması.

Haberin Devamı

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, ilk 2 transferini belirledi İsimler ortaya çıktı

Feyenoord ile yıldız futbolcu, bir türlü kontratı uzatmak için anlaşmaya varamadı. Timber, Hollanda Milli Takımı’nda da oynayan bir oyuncu olarak kulübün yüksek maaşlı futbolcusu olmak istiyor.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, ilk 2 transferini belirledi İsimler ortaya çıktı

Kırmızı-Beyazlılar ise şu ana kadar buna yanaşmadı. Hollanda basınında yer alan haberlere göre göre taraflar bu hafta son kez bir görüşme gerçekleştirecek.

Gözden KaçmasınFenerbahçeyi yazdı: Bu topraklardan bir Tedesco geçti diyeceğimiz adamla tanıştıkFenerbahçe'yi yazdı: 'Bu topraklardan bir Tedesco geçti' diyeceğimiz adamla tanıştık!Haberi görüntüle

ANLAŞMA OLMAZSA SATILACAK

Yapılan yorumlarda, iki tarafın da geri adım atmaya sıcak bakmadığı, anlaşmanın zor olduğu belirtildi. Feyenoord’un, sözleşmesini uzatmaması halinde Timber’ı ocakta kesin olarak satacağı vurgulandı.

Haberin Devamı

 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahce Transfer#Sadettin Saran#Devin Özek

BAKMADAN GEÇME!