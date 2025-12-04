Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, ilk 2 transferini belirledi! İsimler ortaya çıktı

Haberin Devamı

Fenerbahçeli taraftarlar, ligde puan farkını 1’e indiren, Avrupa Ligi’nde üst tur iddiasını sürdüren takımlarının kadroyu nasıl güçlendireceğini sabırsızlıkla bekliyor.

Ara transfer dönemi yaklaşırken, yönetim çalışmalarını hızlandırdı. Forvet ve ‘8 numara’ takviyesine kesin gözüyle bakılıyor. Bu iki bölgenin dışında, sol stoper arayışları da olduğu öğrenildi.

HEDEF BITSHIABU

Tedesco’nun, Oosterwolde ile rekabete girip onu zorlayacak, oyun kurulumuna geriden destek verecek bir stoper istediği belirtildi. Oyuncu izleme komitesi adayları belirlemek için hemen kolları sıvadı.

Haberin Devamı

Listede yer alan isimlerden birinin El Chadaille-Bitshiabu olduğu kaydedildi. Leipzig, 20 yaşındaki savunmacı için 2023’te PSG’ye 15 milyon Euro ödemişti. Fransız stoper, bu sezon Ole Werner yönetiminde fazla forma şansı bulamadı.

KİRALIĞA SICAK BAKIYORLAR

Şu anda bir sakatlığı bulunan Bitshiabu'nun transfer dönemine kadar sahalara dönmesi bekleniyor. Yönetim, sağlık raporlarında sıkıntı olmaması halinde genç yıldızı sezon sonuna kadar kiralamayı planlıyor. Alman ekibinin, büyük potansiyeli olan Fransız stoperi satmayı düşünmediği ancak kiralama seçeneğine sıcak baktığı belirtildi.

TIMBER'DA KADER HAFTASI

Quinten Timber, bir süredir Sarı-Lacivertliler’in takibi altındaydı. Hollandalı oyuncu, sezon başında Şampiyonlar Ligi eleme turu maçlarındaki performansıyla da dikkat çekmişti.

24 yaşındaki futbolcu, Kanarya’nın ‘8 numara’ adaylarının başında geliyor. Fenerbahçe’nin Timber’ı bu kadar çok istemesinin nedenlerinden biri de sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olması.

Haberin Devamı

Feyenoord ile yıldız futbolcu, bir türlü kontratı uzatmak için anlaşmaya varamadı. Timber, Hollanda Milli Takımı’nda da oynayan bir oyuncu olarak kulübün yüksek maaşlı futbolcusu olmak istiyor.

Kırmızı-Beyazlılar ise şu ana kadar buna yanaşmadı. Hollanda basınında yer alan haberlere göre göre taraflar bu hafta son kez bir görüşme gerçekleştirecek.

ANLAŞMA OLMAZSA SATILACAK

Yapılan yorumlarda, iki tarafın da geri adım atmaya sıcak bakmadığı, anlaşmanın zor olduğu belirtildi. Feyenoord’un, sözleşmesini uzatmaması halinde Timber’ı ocakta kesin olarak satacağı vurgulandı.

Haberin Devamı