Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, futbol takımıyla bir araya geldi

Haberin Devamı

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Başkanımız Sadettin Saran ile Yönetim Kurulu Üyemiz Ertan Torunoğulları, Fenerbahçe Can Bartu Tesislerimizde Futbol A Takımımızla bir araya geldi.

Fenerbahçemiz, Süper Lig’in 7. haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıkları bugün Can Bartu Tesislerimizde yapılan antrenmanla sürdürürken, Başkanımız Sadettin Saran ve Yöneticimiz Ertan Torunoğulları tesisimizi ziyaret etti.

Burada futbolcularımızla bir araya gelen Başkanımız ve Yöneticimiz, bir toplantı gerçekleştirdi."