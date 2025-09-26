×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, futbol takımıyla bir araya geldi

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Sadettin Saran#Futbol Takımı
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, futbol takımıyla bir araya geldi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 26, 2025 15:06

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ve Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, futbol takımıyla bir araya geldi.

Haberin Devamı

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Başkanımız Sadettin Saran ile Yönetim Kurulu Üyemiz Ertan Torunoğulları, Fenerbahçe Can Bartu Tesislerimizde Futbol A Takımımızla bir araya geldi.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, futbol takımıyla bir araya geldi


Fenerbahçemiz, Süper Lig’in 7. haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıkları bugün Can Bartu Tesislerimizde yapılan antrenmanla sürdürürken, Başkanımız Sadettin Saran ve Yöneticimiz Ertan Torunoğulları tesisimizi ziyaret etti.

Gözden KaçmasınUEFA, İsrailin men cezasını görüşecek Acil toplantıda karar verilecekUEFA, İsrail'in men cezasını görüşecek! Acil toplantıda karar verilecekHaberi görüntüle

Burada futbolcularımızla bir araya gelen Başkanımız ve Yöneticimiz, bir toplantı gerçekleştirdi."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Sadettin Saran#Futbol Takımı

BAKMADAN GEÇME!