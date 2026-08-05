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Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'dan suç duyurusu! Başsavcılıktan soruşturma talimatı

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#Fenerbahçe#Aziz Yıldırım#Suç Duyurusu
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırımdan suç duyurusu Başsavcılıktan soruşturma talimatı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2026 15:33

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım bazı sosyal medya hesaplarının kullanıcılarının kızı Yaz Yıldırım'a yönelik saldırılar hakkında suç duyurusunda bulundu.

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Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, bazı sosyal medya hesaplarının kullanıcıları hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

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Başsavcılık, konuyla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne soruşturma talimatı verdi.

'KIZIMDAN NE İSTİYORSUNUZ!'

Aziz Yıldırım, geçtiğimiz hafta sonu yapılan Yüksek Divan Kurulu'nda kızı Yaz Yıldırım'ın sosyal medyada hedef alınmasıyla ilgili suç duyurusunda bulunacağını açıklamıştı

"Beni tenkit etmek kolay. Ortada olan bir adamım. Gizlim saklım yok. İş hayatım belli, aile hayatım belli. Bana hakaret etmeden ne söylemek isterseniz, söyleyebilirsiniz. Kızımdan ne istiyorsunuz ya? Dün akşamdan beri sinirlerim gergin. Bak onlara söylüyorum. Pazartesi günü, avukatlar onları şikayet edecekler. Eğer devlet bir şey yapmazsa, ben gerekeni yapacağım. Öyle sosyal medyada bu terbiyesizliklere son verecekler. Hepimizin anası, babası var. Evlerine giderim şerefsizim. Bizim değerlerimiz var. Değerlerimizin üzerine gelmesinler. Ne yapmış ya? 12-13 yaşında çocuk. Onlar paralı köpek. Köpekler. Onlar köpekler. Birisi bayan galiba, ikisi erkek. Bak giderim evlerine. Korkmam bir şeyden. Hapise giderim, rahat yatarım."

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#Fenerbahçe#Aziz Yıldırım#Suç Duyurusu

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