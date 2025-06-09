Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un transfer listesi ortaya çıktı! Avrupa'dan 3 yıldız hedefte

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Gelecek sezon Süper Lig'de şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarına son hız devam ediyor. Bu doğrultuda sarı-lacivertli ekip, 3 yıldız futbolcuyu listenin başına ekledi...

DAVID EL YAKIYOR

Bonservisi elinde olan Kanadalı golcünün talibi çok. Ancak David’in talepleri nedeniyle kendisiyle ilgilenen takımlar bir bir geri adım atıyor.

25 yaşındaki forvet Napoli ile anlaşmak üzereyken görüşmeler tıkanmıştı. Ardından Juventus devreye girdi. Ancak Siyah-Beyazlılar da yüksek maliyet nedeniyle geri adım attı. David boşta olmasına rağmen 9 milyon Euro maaş, 12 milyon Euro imza parası ve 10 milyon Euro menajerlik komisyonu nedeniyle el yakıyor.

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VLAHOVIC ÇILGINLIĞI

Edin Dzeko ayrıldı, Youssef EnNesyri’nin satılması da yüksek ihtimal. Fenerbahçe, yeni sezonda forvet hattını baştan aşağıya yenileyecek. Jose Mourinho’nun 1 numaralı golcü adayı olan Dusan Vlahovic için Sarı-Lacivertliler’in sunduğu teklif İtalyan medyasında bile büyük şaşkınlık yaratmıştı.

Yönetim, Juventus’a 30 milyon Euro bonservis bedeli, Sırp yıldıza ise senelik 10 milyon Euro maaş önerdi ve beklemeye geçti. Juve’nin bu teklife ‘evet’ demeye hazır olduğu kaydedildi. Gözler Vlahovic’e çevrildi. 25 yaşındaki gol makinesinin önceliği Premier Lig, istediği takım ise Arsenal. Ancak oradan gelen haberler de Sarı-Lacivertliler’i umutlandırdı.

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HEDEF BU AY BİTİRMEK

Arsenal, forvette tercihini Benjamin Sesko’dan yana kullandı. İngiliz devi, 22 yaşındaki golcüyle el sıkıştı, Leipzig ile yapılan görüşmelerde de önemli mesafe kat etti. Kırmızı-Beyazlılar’ın bu transferi resmen bitirmesi, Fenerbahçe’nin Vlahovic’e kavuşma sürecini hızlandırabilir. Yönetim, bu ay bitmeden Sırp golcüyü renklerine bağlamayı hayal ediyor.

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SANE'YE YOĞUN BASKI

Leroy Sane... Bayern Münih ile sözleşmesi sona eren yıldız futbolcu transfer piyasasının gözde ismi konumunda. Alman devi, 29 yaşındaki oyuncuyla yeni kontrat imzalamaya çalışıyor. İngiltere’den Arsenal ve Tottenham, İtalya şampiyonu Napoli ve Galatasaray da Sane’nin peşinde. Ancak dünyaca ünlü yıldıza en iyi teklif Fenerbahçe’den gitti. Sarı-Lacivertliler, senelik 15 milyon Euro net maaşla, 12 milyon Euro öneren Galatasaray’ın da üzerine çıkarak çok cazip bir teklif sundu. Yönetim şimdi Leroy Sane’yi bir an önce ikna etmek için bastırıyor.

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OYUNCUYLA DA GÖRÜŞÜLECEK

Almanya kökenli olan, yıllarca Leverkusen’de görev alan yeni futbol koordinatörü Devin Özek, 29 yaşındaki hücum oyuncusunu ikna etmek için devreye girdi. Özek’in, menajer Pini Zahavi ile iletişim kurup sadece yüksek maaş için değil, sundukları projeyle de kulübünü öne geçirmeye çalışıyor. Bu hafta Leroy Sane ile de bir görüşme yapılması planlanıyor.