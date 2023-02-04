Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamaları sonrası Enner Valencia'dan paylaşım!

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Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu, 2023 yılının ilk olağan toplantısını bugün yaptı

Toplantıda konuşan başkan Ali Koç, Konyaspor maçında verilen kırmızılı kartla ilgili "Valencia aptalca bir hareket yapıyor. Bana göre sarı kartlık bir hareket" dedi.

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Bu açıklamanın ardından diğer takım taraftarları, sosyal medyada Valencia'yı etiketleyerek başkan Koç'un sözlerini mesaj attı.

Bu gelişmelerin ardından Valencia, "Rakip takım taraftarlarından çok fazla mesaj alıyorum. Ne olduğunu anlamadım" ifadelerinin yer aldığı bir paylaşımda bulundu.