Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan VAR tepkisi! "Kabus gibi geçen bir sene..."

Kasımpaşa'yı 3 golle geçtikleri maçı tribünden takip eden Başkan Koç, karşılaşma sonrası hakem kararlarını değerlendirdi.

VAR kararlarını eleştiren Koç, "Kabus gibi geçen bir seneyi geride bırakıyoruz, Allah bir daha böylesini göstermesin. Son birkaç haftadır enteresan olaylar yaşanıyor. Gerek VAR odasındaki kararlar, standardı yakalamaya çalıştığınız bir ortamda standartsızlık artıyor, ne kadar çok bağrılıp çağrılırsa, ne kadar şikayet edilirse sanki birkaç hafta sonra meyvesi alınıyor. Bu maçta 2 VAR'lık pozisyon var, biri penaltı pozisyonumuz. Bizimkini izledim devre arasında, maçın sonunda da Kasımpaşa'nın penaltısının VAR'a çağrılmayı hak edecek bir pozisyon olduğunu ifade ediyorlar. Şaşırıyoruz, endişeleniyoruz, bu nasıl bu kadar devam edecek? Federasyonumuzun hukuk ve disiplin kurullarının aldığı enteresan kararlar var. Futbol tarihimizde bugüne kadar 1-2 defa olmuş, kart kararının affedilmesi, değiştirilmesi var ki hatalı karar olduğuna ben de inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"1-2 TAKVİYE OLACAK"

Takıma yapılması planlanan transferler hakkında da konuşan Koç, "1-2 takviye olacak. Hem hocamız, hem scoutlar bir şeyler sundular, karar vereceğiz. Geçmişin aksine, transfer penceresinde maçlar olmazdı, şimdi iki misli maç var, dolayısıyla dengeli gitmemiz gerekiyor." dedi.