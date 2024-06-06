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Fenerbahçe'de pazar günü yapılacak olan seçim öncesi geri sayım sürüyor. Sarı - lacivertlilerin başkanı Ali Koç; seçim çalışmalarıyla ilgili canlı yayında açıklamalarda bulundu.

Habertürk'te konuşan Ali Koç; teknik direktör Jose Mourinho, sportif direktör Mario Branco ve transfer çalışmalarıyla ilgili önemli ifadeler kullandı.

İşte Ali Koç'un sözleri;

"MOURINHO'YU ETKİLEYEN ŞEY..."

"Jorge Jesus geldi, 4 kişiyle gelecekti, 8'e çıktı. Benim birine ihtiyacım var dedi, sportif direktör dedi. Kim dedik, Mario Branco dedi. Geldi. Baktık ki sportif direktör değil, Jesus sağ kolu gibi kullandı. İlk başta transferde değildi. Jesus da baskın bir hocadır, göz açtırmaz. Çalışmaya başladık. Bu adam yetenekli, meziyetli, bilgisi var, biz bunu yüzde 10 kullanıyoruz. Jesus ile değerlendirme yaparken, keşke bu adamdan daha fazla yararlansaydık dedi. Jesus, Suudi Arabistan'a götürecekti ama biz ikna ettik, burada kaldı. Çok da iyi yapmışız. Geçen sene kadro mühendisliğini kendisi, ben, Selahattin Bey ve Ahmet Bey yaptı. Pazarlık yapmasını, network'ünü gördükçe iyi bir adam diyorum. Sadece takım kurmadı, yapı da kurdu. Bence Mourinho'yu bu etkiledi. Hazır bir sisteme geldi. Pazarlık yapmadan 15 milyon euro veriyorum, sportif direktör soruyorsun yok sensin diyorum. Yapı yok, işleyiş tarzı yok, sunum yok. Adam diyor ki sahayla ilgilenirim, futbolcumla, rakiplerimle ilgilenirim. Hem Fenerbahçe'nin tarihinden, büyüklüğünden, bir spor kulübünden fazlası oluşundan etkilendi. Kadroyla ilgili soruyoruz, ihtiyaçlar, eksikler şunlar, şu profilde oyuncular arıyoruz diyoruz. Olaya nasıl bakıldığını görünce bizim sisteme güvendi. Bunlar ön plana çıktı."

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"MOURINHO İYİ BİR DELİ"

"Ben menajerlik şirketiyle oturup pazarlık yapmam. Biz bu adamla çalışabilir miyiz, o bizle çalışabilir mi düşünüyorum, daha para pula gelmeden önce. Aylardır transfer için çalışıyor Branco. Bu doğal bir sürecin parçası. Suudi Arabistan'dan Mourinho'ya teklif geldi. Aramco var biliyorsunuz, onlar Suudi Arabistan'da 5. takım kuruyor. Onlar çok istedi. Bu adam iyi anlamda söylüyorum iyi bir deli. Sen niye Fenerbahçe'yi istiyorsun dedik, sadece şampiyon olursam başarısız sayılırım, Avrupa'da bir yere getirirsem işte o zaman 'Special One başardı' derler dedi."

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"BU SEVDA KATLANARAK BÜYÜYECEKTİR"

"117 yıllık kulüp her sene şampiyon olmuyor. Rakiplerimiz de buhran dönemleri yaşadı, 13 yıl, 18 yıl, 38 yıl. Fenerbahçe, şampiyonluktan daha büyüktür. Fenerbahçe sevdası, hiçbir zaman sönmeyen bir ateştir. Bizim gibi milyonlarca insan var. Bu sevda katlanarak büyüyecektir. 15 milyon euro'yu Aziz Yıldırım Mourinho'ya mı verdi, ekibine mi verdi, menajerle görüşmemişler. Bizim hayata, futbola bakış açımız, gelecekle ilgili planlarımız onu etkiledi."

"EBRAR'I İSTERİM BEN, ÇILGIN BİR KARAKTER"

"Ebrar Karakurt'a 'Seneye seni alacağım' dedim. Ebrar'ı isterim ben. Çılgın bir oyuncu, çılgın bir karakter. Bir kere yemek yedik beraber. Orada da şakayla karışık bu laf açıldı. Dünya çapında bir takım olacaksanız ki biz oraya yakınız, en iyi Türk oyuncuları alman gerekir. Ebrar da en iyi Türk oyunculardan biri."

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"İYİ Kİ TRANSFER ETMİŞİZ"

"Mourinho'nun Fenerbahçe'de bildiği oyuncular var. Acun Bey'in dediği gibi, Szymanski'ye özel bir ilgisi var. Feyenoord'da oynarken onu çok zorlamış. Bazı oyuncular piyasayı değil de oynadıkları oyuncuları, rakip oyuncuları çok iyi bilirler. Szymanski, Mourinho'nun takımını hırpalamış. 30 artı gole katkısı oldu. Benim en beğendiğim tarafı komple defansif ofansif. İpince de bir çocuk. Szymanski'yi Galatasaray alıyordu, Mikonos'tan uçağa bindirdi İstanbul'a getirdiler. Menajeri ondan habersiz yaptıkları için çıldırdı. Biz iyi ki transfer etmişiz. Ekonomik açıdan da çok katkısı olacaktır."

"ERDEN TİMUR'UN İSTİFASINI TAHMİN EDİYORDUM"

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"Galatasaray'da sıkıntılı, çalkantılı dönemler olacağını söyledim arkadaşlarıma. Nitekim içeride ciddi sıkıntılar olmuş. Beni ilgilendiren bir konu değil. Sayın Erden Timur kendi bakış açısını anlattı. Diğer taraf kendi bakış açısını anlatır. Bizim konumuz değil. Onlardan çok belden aşağı laflar geldi, ligi bitirtmeyiz lafları. Beni en rahatsız olduğum konu, 4-5 oyuncuyla beraber ilgilendik, açıklanan paraları biliyoruz. Zaha'yı biliyoruz. Tete için Shakhtar'ı aradım, durumu söylediler, pazarlık bile etmedik, çalım dediler. Ndombele'yi önerdiler, kesinlikle almayız dedik. Sponsor diyorlar, sponsor ismi vermiyorlar. Marka olmaz, takım aşkıyla verilir, bir mesaj yazı falan da görmedik. Futbol sektörü, küçük bir sektör. Bunlar işi aile seviyeme taşıdılar, sertleşmek zorundalar. (Erden Timur'un istifası) Bu işleri geçen ağustosta tahmin etmiştim. Hayırlı olsun."

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ZAHA AÇIKLAMASI

"Biz Zaha'yla 1 sene görüştük. 8.5 milyon euro maaşta bıraktık biz. Çalım mı çalım ama biz o rakamlara imza atmadık. Zaha'nın KAP'a bildirilen rakamına bak, gerçeklere bak, siyahla beyaz kadar farklı. Biz Zaha'da masadan kalktık. Selahattin Baki beni aradı, 'Tete ve menajeri burada, akşam gelip görüşmek istiyorlar, maça gelmek istiyorlar' dedi. Sakın gelmesinler dedim. Ertesi gün görüşmek istediler, tamam dedik. Enteresan bir menajeri vardı. Annex 7 diye bir şey var, 30 Haziran'a kadar başvururlarsa Rusya'da Ukrayna'da oynayanlar, kiralık gidebiliyorlar. Şöyle böyle anlattılar. Durun dedim, Shakhtar'ı aradım. Böyle böyle bir adam geldi dedim, 30 Haziran'ı kaçırdılar, 7 Temmuz'da başvurdular dedi. Biz olmaz dedik. O kadar. Futbolun amiri kim, TFF. Harcama limitlerini kim belirliyor?"

"DAVINSON BİZE ÖNERİLDİ AMA..."

"Davinson Sanchez bize önerildi, ben çok beğeniyorum. Bizim iki stoperimiz Becao ve Djiku'nun toplam maaşı Davinson'un altında. Djiku'ya bonservis ödemedik. Fred, Szymanski... Ben Cengiz Ünder'e çok inanıyorum. O seviyede oyuncular gelecek. Mourinho geldi diye Lukakular Dybalalar havalarda uçuşuyor. Ben bilmez miyim bu kadar çevremle İngiltere'de Fransa'da haber sızdırmayı. Biz bilmiyor muyuz bunları ama böyle çalışıyoruz. Biz bitiriyor ve açıklıyoruz."

"BATSHUAYI'YE HOCA SICAK BAKIYOR"

"Batshuayi'den çok memnunuz, kontratı bitti, opsiyonu yok. Çok seviliyor, çok pozitif bir karakter. Hoca sıcak bakıyor Batshuayi'ye. Görüşmeler devam ediyor. Türkiye'den başka kulüpler de bakıyor."

"MERT HAKAN İNŞALLAH TAKIMDA KALIR"

"Mert Hakan'a çok kızdım ama Mert Hakan gerçek bir Fenerbahçeli. Fenerbahçe'yi yaşayan biridir. Ajitasyonlar olabiliyor, daha çok futbolunu konuşmalı ama yabancı kuralı nedeniyle kıymete binmiştir. İnşallah kalır."