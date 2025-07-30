Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan transfer müjdesi: Bugün, bir şeyler olabilir!

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Fenerbahçe ve Chobani arasındaki sponsorluk anlaşmasının imza töreni, Ali Koç ve Hamdi Ulukaya'nın katılımlarıyla Chobani Stadyumu 1907 Tribünü'nde gerçekleşti.

"BU ANLAŞMA TÜRK SPORU İÇİN ÖNEMLİ OLACAK"

Burak Kızılhan: "Türkiye'nin en büyük sponsorluk anlaşması sadece Fenerbahçe için değil, Türk sporu için önemli olacak. Hamdi Ulukaya'ya teşekkür ederim. Chobani bir dünya markasına dönüşmüş, ülkemizdeki girişimcilere destek olmuş, deprem felaketine sessiz kalmamış, mültecilere iş imkanı sağlayarak, global girişimlere öncülük etmiştir."

Burak Kızılhan: "Toplamda 10 sezon ve her yıl 10 milyon € olmak üzere stadyum isim sponsorluğu, toplamda 5 sezon ise Avrupa forma göğüs sponsorluğu konusunda sözleşme imzaladık."

"BUGÜNDEN DAHA GÜZEL BİR GÜN OLAMAZ"

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Chobani CEO'su Hamdi Ulukaya: "Sayın Başkan, değerli yönetim kurulu üyeleri, kıymetli Fenerbahçe ailesi, tüm Türkiyeliler ve halkımız... Bugün sabah evden çıkarken eşimle bir fotoğraf çektik ve 'Bugünden daha güzel bir gün olamaz' dedik. Bu özel günü yaşamanın sevincini taşıyorum. Burada, sizlerle birlikte olmak benim için büyük bir gurur ve onur."

"BİZİ İKNA ETMESE BUGÜN BURADA OLMAZDIK"

Hamdi Ulukaya: "Sayın başkanın üç ay önce bir telefonu, bizi buraya getirdi. Bizi ikna etmese, bugün burada olmazdık. 'Olur mu canım Chobani ABD'de, Türkiye'de işimiz yok' dedim ama içimden de gülümsedim. İçimize kurt düştü, sayın başkanın müthiş misafirperverliği ve insanlığı...

Erzincan'daki çocukluk arkadaşlarıma selam gönderiyorum, onları ilk maça bekliyorum. Buradaki müthiş enerjiyi radyodan hisseder ve Kadıköy'ü merak ederdik. İlk defa üniversiteye hazırlanırken geldim ve kale arkasından bilet aldım. Oradaki arkadaşlarıma şimdi buradan selam gönderiyorum. Ülkemizdeki Fenerbahçelilere, çocuklara mesaj gönderiyorum. Biz aklımızı bir araya getirirsek, yapamayacağımız bir şey yok! Burası halkın ve Fenerbahçelilerin stadyumu. Ondan başka bir şey, daha büyük duygu olamaz. Kasabadaki arkadaşlarımı buraya davet edeceğim ve beraber maç izleyeceğiz."

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"BİZ FENERBAHÇELİLERİN YOL ARKADAŞIYIZ"

Hamdi Ulukaya: "Sayın başkanın yüreği Fenerbahçe için yanıyor. Fenerbahçe böyle duygusal bir yer. Eğer bize o telefonu açmasa, biz de burada olmazdık. Halkımız için, Fenerbahçeliler için hayırlı olsun. Biz Fenerbahçelilerin yol arkadaşıyız, bundan ötesi yok. Bugün buradayız, bir ay sonra memlekete gideceğiz ve sonra maça geleceğiz. Chobani sadece tabelada desteklemeyecek, her noktada yanınızdayız. Fenerbahçe ve ülkemiz için güzel bir şey olur."

"BU SEZON GÜZEL ŞEYLER OLACAK"

Hamdi Ulukaya: "Bu sezon çok güzel şeyler olacak, hissediyorum. Hislerime güvenen birisiyim. Beni Fenerbahçe'ye, çocukluğuma, ülkeme böyle getirdiğiniz ve kabul ettiğiniz için minnettarım."

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Ali Koç: "Türk spor tarihinde böyle bir anlaşmanın benzeri yok! Son derece gururlu ve mutluyuz."

"AVRUPA'DA EN YÜKSEK ANLAŞMALARDAN BİRİNİ YAPTIK"

Ali Koç: "Hamdi Ulukaya ile Davos'ta tanıştım. O zaman yönetici değildim. Telefonunda gösterdiği videoda çocukların Fenerbahçe formalı halleriydi. Beni çok etkilemişti. Chobani grubuna teşekkür ederim. Türkiye'de bir sponsorluk olarak en yüksek işbirliğidir. Stada ikinci kez sponsor ismi alıyoruz. Bu Avrupa'da yeni gelişen bir olay. Avrupa'da en yüksek anlaşmalardan birini yaptık. Chobani ve Adidas sayesinde rekor sponsorluğa imza attık."

"BU SADECE BİR SPONSPORLUK DEĞİL"

Ali Koç: "Fenerbahçe ve Chobani yani iki dünya markası. Sadece bugünü değil, geleceği de inşa etmek için çalışıyor. Fenerbahçe'ye olan aidiyeti ve bu topraklara olan inancıyla birlikte bu anlaşmadaki itici güç, Hamdi Ulukaya olmuştur." Bu sadece bir sponsorluk değil, bir hayal ve vizyon ortaklığıdır. Hamdi Ulukaya'ya camiamız adına şükranlarımı iletiyorum."

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"BU ÇOK GÜZEL BİR YOL ARKADAŞLIĞI OLACAK"

Ali Koç: "Aynı öğretmenden dayak yediğim arkadaşım Tarkan, Chobani'de. İlk maça götürdüğüm arkadaşım Mehmet de burada. Bu çok güzel bir yol arkadaşlığı olacak."

"BU BİR BAŞLANGIÇ"

Hamdi Ulukaya: "Bu bir başlangıç. Biz hiçbir zaman pazarlık yapmadık, en iyi şekilde bir araya gelebilmek için görüştük.

Daha önce 1 milyon dolar, özellikle deprem bölgesindeki çocuklar için birliktelik de yaptık. Senede 1 milyon dolar Türkiye için yardım kampanyası girişimi yapacağız."

Hamdi Ulukaya: "İki ay içinde futbolla alakalı çok büyük bir açıklamamız daha olacak. Chobani olarak futbola çok önem veriyoruz ve ABD'de çok bilinen bir markayız. Futbola biz ABD'de 'soccer' diyoruz ve büyük bir yatırımımız olacak. ABD'de de yeni bir sponsorluğumuz olacak."

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ATATÜRK STADI KONUSU

Ali Koç: "Statta Şükrü Saracoğlu adı devam ediyor. Çatıda Mustafa Kemal Atatürk yazıyor. Üzülerek şunu söylemek istiyorum, Atatürk Stadı için birden fazla başvurumuz oldu ve cevap verilmedi. Kamuda bir ay içinde cevap gelmezse, bir daha başvuru yapmanız gerekiyor. Yine başvurduk ama cevap alamadık."

"TRANSFER İÇİN BUGÜN BİR ŞEYLER OLABİLİR"

Ali Koç: "Transfere gelince, bugün bile bir şey olabilir..."

"TÜRKİYE, ÇOK GÜZEL BİR ÜLKE"

Hamdi Ulukaya: "Ben ve Chobani, bundan sonra Türkiye'ye gelecek. Dünyanın bütün şirketlerine Türkiye'ye yatırım için bundan daha güzel bir zaman olamayacağını söylüyorum. Bu güzel ülke gibi fırsat, dünyada başka bir yerde yok. Pandemiden sonra birçok soruna rağmen bu ülke dimdik ayakta. Çok güzel bir ülke."

"BİRÇOK ŞİRKETİ TÜRKİYE'YE DAVET EDECEĞİZ"

Hamdi Ulukaya: "Sayın Cumhurbaşkanıza da söyledim, Chobani'nin gelmesinin ardından birçok şirketi Türkiye'ye davet edeceğiz."

"HERKES TÜRKİYE'YE GELİR"

Hamdi Ulukaya: "Fenerbahçe gibi markalar dünya çapında başarılı olursa, herkes Türkiye'ye gelir."

"FENERBAHÇE, TÜRKİYE'NİN ÖNCÜ SPOR KULÜBÜDÜR"

Ali Koç: "Fenerbahçe artık sadece sahada değil, marka değerinde, ekonomik gücünde ve vizyoner iş birliklerinde de Türkiye'nin öncü spor kulübüdür."