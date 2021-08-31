Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan transfer açıklaması ve meydan okuma! Halil Dervişoğlu, Samatta, Kolasinac...

Sarı lacivertli kulübün Başkanı Ali Koç, Haber Global'de Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum programında açıklamalar yaptı.

Ali Koç'un açıklamalarından satır başları şöyle:

AZİZ YILDIRIM'A MEYDAN OKUDU

"Kumpasta yatan 2 ayrı ekip var. Bunlardan biri Aziz Yıldırım ve ekibi. Kendisi açık bir şekilde neler beklediğini söyledi. Tribünlere yollatacağım seni dedi. İşler kötü giderse yollanır başkan. Fenerbahçe'nin başkanı olmuş bir şahıs, Fenerbahçe'nin kötü gitmesinden medet umuyor, açık açık söylüyor. Bir nevi darbe bu. Sandık orada, seçimler ortada. Biri başkan olmak istiyorsa sandık orada. Er meydanına çıksın. Çıkacağım desin, yarın genel kurul çağrısı yaparım"

FENERBAHÇE'NİN BORÇLARI

Fenerbahçe 2015/16'da eksi 30 milyonla girmiş. 29 olmuş. 16/17'de eksi 20 olması gerekirken 36.7 olmuş. En kötüsü 2017/18'de, gelmemizden önceki sezon, 10 milyon eksi olması gerekirken 57.5 milyon Euro eksimiz olmuş.

ROSSI'DE BEDEL YOK

Rossi'de bonservis bedeli yok. Geriye tek bir santrfor kaldı. Hocamızın istediği, sola ileri geri 90 dakika koşacak bir oyuncu bekliyor. Biz oyuncuyla anlaşma noktasına geldik. 2 Eylül'e yetişir mi, yetişmez mi göreceğiz.

SAMATTA GİDİYOR

Samatta kesin olarak gidiyor. Belki bitmiştir konuşmalar.

BURAK KAPACAK'DA SORUN YOK

Burak, çok büyük geleceği olan bir oyuncu. Herhalde milli aradan sonra hocamız onu da değerlendirmeye başlar, hiçbir sıkıntımız yok. Onun da diğer oyuncularla birlikte lisansı çıkartılacak.

CAULKER ZORLAŞTIRIYOR

Caulker ile oynamak istediği için yollarımızı ayıracağız. Çin'den çok iyi bir teklif var. Onu değerlendirmiyor şu an. Türkiye'den çok iyi teklifler var. Konuyu kişiselleştirdiği için belli şartlar önümüze sunuyor.

KİM SÜPER YILDIZ

Kim Min-Jae bence süper yıldız. Almak istediğimizde Avrupa'dan konuştuklarımız 'Bence vakit kaybetmeyin alamazsınız' demişti. Daha yüzde 100'üyle oynamıyor. Hocamız Morita'yı önerdi ama onun transferini istediğimiz noktaya getiremedik. Biz artık o işte yokuz.

HALİL DERVİŞOĞLU...

Halil Dervişoğlu, 'Bonservisimi alırsanız Fenerbahçe'de oynamak isterim' dedi. Bizim FFP yüzünden kulübünün istediği şartları vermemiz mümkün değildi. Halil Dervişoğlu, kiralık olacaksa Galatasaray'a gitmenin daha uygun olacağını düşündü. Galatasaray'ı zaten uzun süre beklemiş. Hayırlı olsun.

KOLASINAC'LA İLGİLENMEDİK

Sead Kolasinac için bizimle temasa geçtiler, taleplerini söylediler. Yanlış hatırlamıyorsam 3 milyon imza parası, 3 milyondan 3 yıllık kontrat... Biz de ilgilenmedik.

MESUT VE PEREIRA ARASINDA SORUN YOK

Mesut ve hoca arasında problem var diye bir hava yaratılıyor. Hocamız son maçta Muhammed tercihini yaptı, kimse ismi var diye oynamayacak. Hoca, sistemini Mesut ekseninde çizdi. Hocadan bana gelen bir şey yok, Mesut'tan da yok.

MESSI TRANSFERİNİ TÜRK KULÜPLERİ YAPTI

Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor omuz omuza versin futbolda her şeyi değiştirir. Son 2 yılda yapılan indirimlerle Messi'nin transferini Türk kulüpleri yaptı.

436 MİLYON TL GELİR

Fenerbahçe Token'dan 2 saatte 436 milyon TL gelir elde edildi. Başka bir kulüp söyledi geçenlerde, 1.5 senede 25 milyon Euro gelir elde etmiş. Biz 2 saatte 43 milyon Euro elde ettik.

DANİMARKALI STOPER AYRILDI

Zanka takımdan ayrıldı. Niang ile hiç görüşmedik.

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