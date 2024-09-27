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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na ziyaret

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#TFF#Ali Koç#İbrahim Hacıosmanoğlu
Fenerbahçe Başkanı Ali Koçtan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğluna ziyaret
Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2024 14:49

Kulüpler Birliği Vakfı ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na ziyarette bulundu.

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Süper Lig Kulüpler Birliği Başkanı ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti.

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Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen görüşmede Türk futboluna katkı sağlayacak projeler ve gündemdeki konular hakkında görüş alışverişinde bulundu.

TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, ziyaretin sonunda Süper Lig Kulüpler Birliği ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a özel olarak imzaladığı A Millî Takım formasını takdim etti.

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#TFF#Ali Koç#İbrahim Hacıosmanoğlu

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