Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan seçim ve Mourinho cevabı: Yönetim kurulu olarak görevimizin başındayız! Mourinho ile 2 sene...

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Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Fenerbahçe Spor Kulübü Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Divan kurulunda kürsüye gelen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç açıklamalarda bulundu. Ali Koç'un açıklamaları şöyle;

'Dostum olan futbolcuyken bize hizmet eden Bülent Hocamızın kendisine ve ailesine baş sağlığı diliyorum. Allah kimseyi evlatlarıyla sınamasın. Sevgili kızı, nurlar içinde yatsın. Bu acının tek ilacı zaman. Evlat olunca geçmesi çok zor.

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'Hiç beklenmedik kaybettiğimiz puanlar şampiyon şansımızı sekteye uğrattı'

Mutluyduk, psikolojik avantaj elimizdeydi, puan farkını 11 puandan 3 puana indirmiştik. İnancımız, bu puan farkının da kapatılacağı şeklindeydi. Dolayısıyla tam motivasyon ve pozitif enerjiyle bugünkü toplantıya hazırlanıyorduk. Ancak, hiç beklenmedik rakiplere karşı, hiç beklenmedik bir dönemde, hem de kendi stadyumumuzda kaybettiğimiz puanlarla şampiyonluk şansımızı sekteye uğrattık.

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'Bizler de aynı derece üzgün durumdayız'

Haklı olarak bir anda bütün camianın haleti ruhiyesi değişti, karamsarlaştı. Çok üzüldük. Birçoğunuz haklı olarak öfkelendiniz. Bizler de aynı derece üzgün durumdayız. Bizim üzülüp şikayet etme lüksümüz yok. Bu sıkıntıları gidermek zorundayız. Yaşadığınız hayal kırıklıklarını çok çok iyi biliyoruz. Biz de, yönetim kurulu da aynı duyguları yaşıyoruz.

'Mourinho coşkuyla, sevinçle, umutla, motivasyonla karşılandı'

İzahatı son derece zor bir beraberlikle geldiğimiz nokta, maalesef geldiğimiz nokta bizi çok dezavantajlı bir duruma düştü. Rakamlarla, tablolarla sizi ikna etmeyeceğim. Siz gönül koydunuz, ben de gönülden konuşacağım. Bize sabreden, istikrardan yana olanlara teşekkür ediyorum. Geçen sene renkli, çetin, yeri geldi mi gergin bir kongre yaşadık. Bir kez daha Fenerbahçe demokrasisinin ne kadar değerli olduğunu herkese gösterdik. Bu kongrede camiamız bizi 3 yıl için göreve getirdi. Camiamızın uzun süredir beklediği şampiyonluk özlemini gidermek için çok daha programlı ve tecrübelerle çalışmalarımızı kongreden önce başlattık. Seçilelim, sonra bakalım demedik. O dönemde seçilme garantimiz yoktu. Futbol tarihinin gelmiş geçmiş en başarılı 5 teknik direktöründen biri olan, başarıları ortada olan Mourinho'yu hem başkan sayın Aziz Yıldırım hem de biz istedik. Netice itibarıyla kim kazanırsa kazansın gelecekti. Camiamız tarafından coşkuyla, sevinçle, umutla, motivasyonla karşılandı. Tüm dünyada yankı uyandıran bir transfer oldu.

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'Fenerbahçe tarihinin en yüksek bütçeli takımını kurduk'

Mourinho ile hedefimiz sadece bugünü değil geleceği de planlamak ve teknik açıdan istikrar sağlamaktı hedefimiz. Sizin beğenmeme, eleştirme lüksünüz var. Biz de 99 puan alan İsmail Hoca'yı da eleştiren bir camiayız. Son yıllarda aldığımız puanlar, şampiyon olduğumuz yılların üstünde. Bu yıl da öyle olacak. Hocamızın istediği transferler ile sürece erken başladık. Transfer planlamamızın çoğunu yaz kampı başlamadan bitirdik. Bunun da maliyeti oluyor. Bu sefer de biraz pahalıya olmakla birlikte planlamamızı yaptık. Çok daha cesur bir planlama yaptık. Neticesinde Fenerbahçe tarihinin futbolcu açısından en değerli kadrosunu ve doğal olarak da en yüksek bütçeli takımını kurduk. Kaliteli, deneyimli, mücadele gücü yüksek, hem Türkiye'de hem Avrupa'da kaliteli bir takım kurduğumuzu düşünüyorduk. Spor kamuoyu da bunu ifade ediyordu.

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'Başarısızlık varsa, hayal kırıklığı varsa tek sorumlusu başkandır'

Şunu söyleyebilirim; futbol yapılanması açısından bence ben ve arkadaşlarım, takdir sizlerindir, elimizden gelenin, elimizdeki maddi güçle yapabileceğimizin en iyisini yaptık. Futbol, planla ve doğru kadro mühendisliğiyle, büyük yatırımlarla değil mücadeleyle, adaletle ve bazen de şansla yazılan bir hikayedir. Ben hiç kimseyi mazeret göstermedim. Başarısızlık varsa, hayal kırıklığı varsa tek sorumlusu başkandır dedim. Bu sorumluluğu, yükü, hakaretleri, iftiraların altında ezilmedim, kimseyi de mazeret olarak kullanmadım. Bu da böyle devam edecektir.

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'Bazen futbolda aklın mantığın algılayamayacağı şeyler oluyor'

Kayseri maçıyla ilgili demin bir eleştiri yapıldı. 82. dakikada şöyle böyle yaptık diye. İnanın herhalde Fenerbahçeliyim diyenlerin yüzde 95'i, biz de dahil aynı eleştiriyi yaptık. Bazen futbolda aklın mantığın algılayamayacağı şeyler oluyor. İnişler çıkışlar olmasına rağmen takımımızı şampiyonluğun en güçlü adayı olarak konumlandırdık. Devre arasında Fenerbahçe tarihinin en başarılı ara transferini geçirdik. Yatırımlarımızı artırdık. Talisca, Skriniar ve Diego Carlos'u aldık. Bize göre güçlü olan yapımızı daha da sağlam bir zemine oturttuk. Kalite, mücadele gücü açısından doğru yolda olduğumuzun göstergesiydi. Yeri geldi hepimizi çıldırtacak kalitede futbol vardı ama o maçları da kazandık.

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'Yıllarca değiştirilmeyen o yapı, çatırdamaya başladı'

Tabii ki ikincilik hiçbirimizi kesmiyor. Yıllardır hep yarışın içindeyiz, tepeye oynuyoruz ama bir şekilde ikincilikle yetinmek zorunda kalıyoruz. Sadece sahada değil, sistemle de mücadele etmeye devam ettik. Bu mücadele sadece bizim için değil, tüm takımlar açısından fayda sağlayacak kazanımlar elde ettik. Yıllarca bu sistem, bizden önce de hakkımızı yedi, sesimizi kısmaya çalıştı, bu sezon mücadelemizi çatışmayla değil haklılıkla, hukukla mücadele ettik. Yıllarca değiştirilmeyen o yapı, çatırdamaya başladı. Kolay kolay yerlerinden edilmeyecek başta bir önceki TFF başkanı, yönetim kurulu, özgül ağırlığı yüksek hakemler, gözlemcileri, TFF profesyonelleri ve kurullarda görev yapan isimler futboldan silinmiştir.

Kongre çağrısına cevap: Fenerbahçe Yönetim Kurulu olarak görevimizin başındayız

'Biz Fenerbahçe Yönetim Kurulu olarak görevimizin başındayız ve görevimize, mücadelemize devam edeceğiz. Fenerbahçe her olumsuz gelişme sonrası kongreye gidecek, tribünden yapılan tezahüratlarla sosyal medyadaki algılarla başkan değiştirecek bir kurum değildir hiçbir zaman da olmamalıdır! Eğer biz bu kapıyı açarsak başka kulüpler de gördüğünüz Allah'a çok şükür biz de yaşanmıyor denen şeyler bizim kulübümüzde de yaşanacaktır.'

Yüzmüşüz yüzmüşüz ucuna gelmişiz. Güven oyu diyen güven oyu desin, biz yönetimle göreve devam edeceğiz! Kulübümüze çağ atlatacak projeleri yarım bırakacak lükse sahip değiliz. Buraya getirene kadar canımız çıktı. Bu borç seviyesine inene kadar 1 kuruş hisse satmadık. Kendi imkanlarımızla gemiyi yüzdürdük, mali bağımsızlık için büyük fedakarlıklar yaptık. Bir sonraki buluşmada, yeni tesisteki buluşmada, hep beraber inşallah, Fenerbahçe Spor Kulübü kimseye muhtaç kalmayacaktır.

'Sosyal medyadaki gençlere sesleniyorum'

Üzüldük, yıprandık, hayal kırıklıkları yaşattık. İnancımızdan hiçbir şey kaybetmedik. 2 sene sonra 'iyi ki bu adamlar tırsmadılar, kaçmadılar, kaldılar' diyeceksiniz. Sosyal medyadaki gençlere sesleniyorum; dinamik bir ülkede yaşıyoruz. Gündem 1 gün sonra değişebiliyor. Bazen takip etmekte de sıkıntı yaşayabiliyoruz. Gençler, özellikle sosyal medyadaki gençler, Fenerbahçe için birilerine destek vermek hakkınızdır. Destek vereceğiniz kişileri iyi inceleyin, iyi tartın. Onların ilkelerini iyi anlayın. Sizden önce de bir hayatları vardı. Ona göre karar verin.

'Mourinho ile 2 sene kontrat yaptık'

Samandıra'ya gittim hocayla ve futbolcularla konuştum. Biz yönetim olarak takımın başını dik tutarız, destek veririz. Kadroyu biz yapmadık, yapmayız. Futbolcularımıza inanıyoruz, destekliyoruz. Hoca konusunda istikrardan yanayız. Jose Mourinho ile iki sene kontrat yaptık. Bunu da ifade etmek istiyorum. Jose Mourinho’ya, ‘Burası hiçbir yere benzemez, bazen biz bile tanıyamıyoruz. Ne kadar büyük bir hoca olursan ol, ülkeyi iyi tanı. Bu sene ne olur bilmiyorum ama seneye seninle şampiyon olacağımızdan hiçbir şüphem yok. Ama bu sene başarırsan, arka arkaya şampiyonluklar gelir’ dedim.

'Gece yatağa girince uyuyabileceğimi mi sanıyorsunuz!'

Geçmiş yönetimler de hisse sattı. Hisseyi biz satınca olay oluyor. Bir de hisseyi ben almışım! Yahu ben öyle gizli saklı bir işi, 60 bin üyesi olan, 30-35 milyon taraftarı olan Fenerbahçe'den gizli yapıp gece yatağa girince uyuyabileceğimi mi sanıyorsunuz! Niye gizli yapayım! Madalyonun diğer yüzü, Trump'ın borsaları alt üst ettiği, ülke realitesinde ekonominin siyasetten negatif etkilendiği bir ortamda bu satışı yapmak, hem de Citybank üzerinden yaptılar demek bir yüzü, öbür yüzü paranoya. Biz bu hisse satışını futbolcu transferi için yapmadık, kulübün geleceği için yaptık.

'Her kulüp başkanı, Cumhurbaşkanımıza gider. Ali Koç gidince olay! Camiamızı şu konuda tenkit ediyorum, bana değil Fenerbahçe başkanına aşağılıkça dil uzatanlara niye tepki vermiyorsunuz! Bırakacağım gün bunları anlatacağım, yıllardır içimde tutuyorum. Bu da gidişat değil. Kaç kulüp Cumhurbaşkanımızı ziyaret etti, biz edince niye problem, soruyorum! Arazi işlerimiz var, vergi işlerimiz var, ecrimisiller var, Vakıflar ile var, Milli Emlak ile var.'

'6 hafta, 18 puan var, neyin ne olacağı belli olmaz'

Genel kurul çağrısı oldu, mutabık değiliz. 6 hafta, 18 puan var. Neyin ne olacağı belli olmaz. Her halükarda görevimizin başındayız. Bir sonraki buluşmamızda bambaşka bir havada bambaşka şeyleri konuşuyor olacağız. Sizlere yaşattığımız üzüntü, hayal kırıklarını biz de yaşıyoruz. Onun için özür dileriz. Futbol açısından elimizden gelenin en iyisini yaptık. Bu buhran dönemi bir yerde bitecek. İnşallah 6 hafta içinde bitecek. Bittiği zaman iş bambaşka yerlere gidecek.