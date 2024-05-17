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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’tan seçim açıklaması!

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#Fenerbahçe#Ali Koç#Şükrü Saraçoğlu
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’tan seçim açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 17, 2024 19:12

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 8-9 Haziran 2024 tarihinde Ülker Stadyumu'nda gerçekleştirilecek Olağan Seçimli Genel Kurul hakkında açıklama yaptı.

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 8-9 Haziran 2024 tarihinde Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleşecek Olağan Seçimli Genel Kurul’da başkan adaylığı başvurusu için tüzükte koşul sunulan imzaların Yüksek Divan Kurulu’na teslim edildiğini açıkladı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, konuyla ilgili olarak şu ifadelere yer verdi:

“8-9 Haziran 2024 tarihinde gerçekleşecek Olağan Seçimli Genel Kurulumuzda, Başkan adaylığı başvurusu için tüzüğümüzde koşul sunulan imzalar, bugün itibariyle Yüksek Divan Kurulu Başkanlığımıza teslim edilmiştir.

Yüksek katılımla gerçekleştirmeyi hedeflediğimiz Olağan Seçimli Genel Kurulumuzun, 2018 yılından itibaren güçlenen Fenerbahçe demokrasisine yakışır bir şekilde hayata geçmesini; seçim sonuçlarının şimdiden camiamıza hayırlı olmasını dilerim.”

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#Fenerbahçe#Ali Koç#Şükrü Saraçoğlu

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