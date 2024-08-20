Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan saldırı açıklaması! 'Sahaya indim, çünkü...'

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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçeli sporcular için düzenlenen yemek organizasyonunda Göztepe maçında yaşanan olaylarla ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ali Koç'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"BİZE YAŞATILAN ZULME ALIŞTIK"

"Hafta sonu talihsiz olaylar yaşandı. Öncelikle olmaması gereken unsurlar ama bazı malum medya çevrelerinde gördüklerimiz, sanki Fenerbahçe suçlu, Fenerbahçe tahrik etti diye yansıtılmaya çalışıyor. Neredeyse suçlunun meşru, haklı olduğu bir ortam yaratılıyor. Bir kere Fenerbahçe'ye bu zulmü yaşatmaya devam etmeyin. Biz alıştık. Şampiyonlukların çalınmasına alıştık. Suçlu gösterilmeye alıştık. Ben fiili saldırıya uğruyorum. 'Yok efendim neden sahadayım?' Otobüsümüz kurşunlanıyor, hâlâ faili meçhul. Biz Fenerbahçe olarak alıştık. Bize yaşatılan zulüm biz alıştık."

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NEDEN SAHAYA İNDİĞİNİ AÇIKLADI

"Gelelim cumartesi akşamına.. Ben neden sahaya indim? Aynı 3 Temmuz sürecinde taraftarımız bir deplasman maçına gittiği zaman yaşatılanların birebir aynısı bize yaşatıldı. Daha sahaya gelmedik, stadyumun dışındayız. Polislerin önünde formalar alındı, formalarımız yakıldı. Hiç işlem yok. Benim oraya inme sebebim, maçta da öndeyiz. Ben tahrik etsem, sahaya mı inmem lazım. 2-0 öndeyiz, taraftarımız kan ağlıyor. Taraftarımız "Yönetim bize sahip çık" diye bağırıyor. 3 yöneticimiz stadyumun dışından otobüslerin yanına gittik. Ben ve Burak Bey, sahadan indik. Çünkü bizim akreditasyonumuz vardı. Devre arasında polis ile taraftarımız arasında tatsız olaylar vardı. Olayları yatıştırmak ve taraftarımızı tribüne almak için biz bir refleks gösterdik."

"STADIN FİZİKİ DURUMUNDAN DOLAYI SAHAYA İNEBİLMEMİZ 10 DAKİKA SÜRDÜ"

"Bazı talimatlara aykırı hareketler yapmak zorundaydık ama mecburduk ama yapmak zorundaydık. Başka olaylar yaşansın istemedim. Ne oldu, tahliye kapıları açıldı, taraftarımız tribüne alındı, hiç olmazsa maçın kalan 40 dakikasını izlediler. Biz sahaya indiğimizde daha maç başlamamıştı. Stadın fiziki konumundan dolayı 10 dakika sahaya inebilmemiz. İşimizi hallettiğimizde ne yazık ki maç başlamıştı. Maç oynanırken sahada olma gibi bir nedenimiz yoktu. Ama niye zulüm yaşadı bizim taraftarımız. Taraftarlar, Buca ve Bornova'da toplanıyor. Emniyetteki bazı mensuplar da İzmir'den gelenleri bir an önce stadyuma sokalım, sonra da İstanbul'dan gelenleri Buca'dan getirelim diyor, amir kabul etmiyor. Bizim taraftarlarımız stadyuma 21.30'da varıyor, birçoğunu saat 22.00'ye kadar otobüste tutuyor."

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"SAHADA YER ALAN KİŞİNİN ÖYLE BİR SUÇ DOSYASI VAR Kİ..."

"Burada gerçekler ortaya çıkacak. Müfettişler atanmış konuya. Müfettişler, doğru bir şekilde incelerse, bizim söylediklerimizden konuyu araştırırlarsa, işin ne olduğu net bir şekilde ortaya çıkacaktır. Sahada yer alan o kişinin öyle bir suç dosyası var ki, o kişi nasıl akredite ediliyor anlayabilmiş değiliz."