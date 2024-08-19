Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan MHP ve CHP'ye ziyaret

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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmek üzere MHP Genel Merkezine geldi.

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Koç'u MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyyup Yıldız karşıladı.

Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık bir saat sürdü.

Görüşmenin ardından Ali Koç'u, genel merkez binasından Bahçeli uğurladı.

ALİ KOÇ, ÖZGÜR ÖZEL'LE DE GÖRÜŞTÜ

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Bahçeli buluşması öncesi CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

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CHP basın biriminden yapılan açıklamaya göre, Özel'e CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile Genel Başkan Yardımcıları Deniz Yücel, Sevgi Kılıç ve Gülşah Deniz Atalar eşlik etti.

Koç, Özel'e Fenerbahçe forması hediye etti.