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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan MHP ve CHP'ye ziyaret

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#Fenerbahçe#MHP#CHP
Fenerbahçe Başkanı Ali Koçtan MHP ve CHPye ziyaret
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2024 16:01

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya geldi.

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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmek üzere MHP Genel Merkezine geldi.

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Koç'u MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyyup Yıldız karşıladı.

Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık bir saat sürdü.

Görüşmenin ardından Ali Koç'u, genel merkez binasından Bahçeli uğurladı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koçtan MHP ve CHPye ziyaret

ALİ KOÇ, ÖZGÜR ÖZEL'LE DE GÖRÜŞTÜ

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Bahçeli buluşması öncesi CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

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CHP basın biriminden yapılan açıklamaya göre, Özel'e CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile Genel Başkan Yardımcıları Deniz Yücel, Sevgi Kılıç ve Gülşah Deniz Atalar eşlik etti.

Koç, Özel'e Fenerbahçe forması hediye etti.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koçtan MHP ve CHPye ziyaret

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#Fenerbahçe#MHP#CHP

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