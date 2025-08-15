Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’tan Kerem Aktürkoğlu transferi için açıklama!

Haberin Devamı

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Kerem Aktürkoğlu ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Record'da yer alan habere göre, Benfica ile Fenerbahçe arasındaki transferde yer alan menajerler, şu anda Kerem Aktürkoğlu transferini hızlandırmaya çalışıyor.Amaç, iki takımın karşılaşacağı Şampiyonlar Ligi play-off maçı öncesinde anlaşmaya varılmasını sağlamak.

ALİ KOÇ'TAN AÇIKLAMA

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kerem Aktürkoğlu için yeni bir teklif yaptıklarını ve haber beklediklerini söyledi.

Ali Koç, "Hocamız Kerem'i çok beğeniyor. Biz hatırı sayılır tekliflerde bulunduk. Şartlıydı o teklifler: Feyenoord maçına gelmesi, ilk lig maçına gelmesi vs vs… Benfica'ya karşı oynatmama taahhütü de verdik. Hatta dedik kontrata yazalım. Onlar kontrata yazmaktansa beş dakika maça alarak sağladılar. Fakat geldiğimiz nokta itibarıyla verdiğiniz teklif geçerli olmadı. Yeni bir teklif verdik haber bekliyoruz." dedi.

NELER YAŞANDI?

Sarı-lacivertliler, Kerem Aktürkoğlu için Benfica ile 22,5 milyon euro + 2,5 milyon euro bonus karşılığında anlaşmaya varmasına rağmen, perşembe günü yaptığı teklifi geri çekti.

Bu gelişme sonrası Kerem'in Portekiz'e uçuş planı iptal edildi. Benfica kulübü, Fenerbahçe'nin bu tavrına sert tepki göstererek transfer görüşmelerine ara verdi.

18 MİLYON EURO'LUK YENİ TEKLİF

25 milyon euroluk teklifini geri çeken Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu için 18 milyon euro civarında yeni bir resmi teklif yaptı. Benfica'nın ise teklifi değerlendirmeye almadı.

BRUNO LAGE'DEN AÇIKLAMA

Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, cuma günü düzenlediği basın toplantısında Kerem Aktürkoğlu ile ilgili konuştu.

Portekizli teknik adam, "Kerem, takım için çok önemli bir oyuncu. Benfica'da mutlu ve iyi bir sezon başlangıcı yaptı. Evet, bir teklif aldı ama şu anda Benfica'da mutlu ve buraya odaklanmış durumda. Yarın oynayacağımız maçta ona güveniyorum." ifadelerini kullandı.

Bruno Lage, basın toplantısında Kerem'in takımdaki önemine dikkat çekerek, "Kerem Aktürkoğlu, takım için çok önemli. Gol ve asist toplamı 25. Benfica'da mutlu, yeni bir forma numarası seçti ve iyi bir başlangıç yaptı. Takıma odaklandığını hissediyorum. Yarınki maçta ona güveniyorum." dedi.