Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Jose Mourinho çıkışı: 9 haftada saldırıya uğradı | Onu buraya getirme sebebimiz...

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Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı bugün gerçekleştirildi.

Sarı - lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, toplantıda kürsüye gelerek söz aldı ve dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İşte Ali Koç'un sözleri;

"İNŞALLAH BİZ KAZANIRIZ"

"Yarın sabah Trabzon'a gideceğiz. İki kulüp de birbiriyle temasta. Geçen sene yaşananların tekrarlanmayacağından eminiz. Hak eden kazansın ama inşallah biz kazanırız."

"SABIRSIZLIĞI KIRMAK İÇİN MOURINHO'YU GETİRDİK"

"Bizim en büyük sorunumuz çok uzun yıllardır futbolda başarı yakalayamamamızdır. Bizden önceki yönetimin de sorumluluğu, hataları olduğu aşikardır. Bir diğer unsur ise teknik direktörlerimize ihtiyaç duyduğu süreyi, sabrı tanımayan camiamız da pay sahibidir. Yönetimimiz, bu sabırsızlığı kırabilmek için dünya tarihinin en başarılı teknik direktörlerinden biri olan Jose Mourinho'yu getirmiştir. İyi de bir kadro kurduğumuzu düşünüyorum imkanlar çerçevesinde. Hatta bir nebze ayağımızı yorganımıza göre uzatmadan hareket ettik."

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"FENERBAHÇE'YE YAPILANLARI DÜNYAYA TAŞIDI"

"Spor basını ve organize bir sosyal medya çetesi, daha önce olduğu gibi bu kez de Mourinho'yu hedef haline getirmiştir. Taraftarımız bu algı operasyonundan bir kez daha etkilenmiştir. Hocamızı daha 8., 9. haftada saldırıya uğrattılar. Bir kongre üyemiz daha 9. haftadan şampiyonluğun gittiğini burada ifade etmiştir. Kendisine kızmıyorum ama camiamız bilerek bu psikolojiye sokulmuştur. Her demeciyle Fenerbahçe'ye yaşatılan haksızlıkları dünya basınında manşetlere taşıyan, İstanbul'daki her anını takımımızın daha iyi bir seviyeye yükselmesi için yaşayan ve sevgiyi, saygıyı, sabrı hak eden bir hocamız vardır. Biz sonuna kadar arkasındayız. Bizim kendisiyle ilgili hayallerimiz uzun vadelidir. Tüm ihtiyaçlarının eksiksiz olarak karşılanması ve kendi işine odaklanması bizim en büyük önceliğimizdir. Bu şekilde futbolda başarıyı elde edeceğimize inanıyoruz."

"ELİMDE BİR SİHİRLİ DEĞNEK OLSAYDI..."

"Bir dileğim olsaydı, elimde sihirli değneğim olsaydı, bizi sevin sevmeyin katılın katılmayın takdir edin etmeyin, Fenerbahçelilerin bizi anlamasını, nelerle boğuştuğumuzu görmesini dilerdim. En çok bunu dilerdim. Her şey apaçık ortadayken, tekrar tekrar anlatmamıza rağmen anlaşılamamamızın acısını yaşıyoruz. Ya biz hakkıyla anlatamıyoruz ya başkalarının masalları bizim gerçeklerimizi boğuyor demektir. Belki de sizleri uyutmak için, genç mensuplarımızı harekete geçirmek, bizi hedef almak için belki de Fenerbahçeli görüp Fenerbahçeli olmayan siteler kurulmuştur. Bunun acısını çekiyoruz. Ufak ufak rüzgar dönmeye başladı. Göreceksiniz, zaman içerisinde Fenerbahçe'nin taviz vermeden, ilkesel duruşundan geri adım atmadan, değerlerine sıkı sıkı sahip çıkıp futbolda başarı sağlamasa da, başarı için doğru bildiklerinden sapmayıp yapıyla mücadele edip, yapı çökertildiği zaman ülkemizin ne kadar büyük fayda sağladığını göreceğiz. Bizim için belki iş işten geçmiş olacak ama kıymetli çalışmamızın değeri bizler gittikten sonra apaçık ortaya çıkacaktır."

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"BANA YAPILAN SALDIRI GÖRMEZDEN GELİNDİ"

"Geçen hafta Galatasaray muhabirine tokat atan kişi apar topar tutuklandı. Biz ayrıcalık istemiyoruz ama neden adil muamele görmüyoruz? Fenerbahçe Başkanı'na Göztepe'de yapılan kalleşçe saldırıyı ise görmezden geliyorlar. Hukuk kime göre, neye göre işliyor?"