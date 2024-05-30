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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan İsmail Kartal ve transfer sorularına yanıt!

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#Fenerbahçe#Ali Koç#İsmail Kartal
Fenerbahçe Başkanı Ali Koçtan İsmail Kartal ve transfer sorularına yanıt
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 30, 2024 23:39

Fenerbahçe'de gelecek ay gerçekleştirilecek başkanlık seçimi için çalışmalarını sürdüren başkan Ali Koç, açıklamalarda bulundu.

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kongre üyeleriyle bir araya gelerek açıklamalarda bulundu

İşte Ali Koç'un sözleri;

Sizden bir isteğim var, kim seçilirse seçilsin tek vücut olmak zorundayız. Aziz bey seçilirse kanımın son damlasına kadar destek vereceğim. Söz veriyorum, tabii kendisi de kabul ederse.

GÖRÜŞMELERE BAŞLADIK

Jayden'a devre arası 12 milyon euro teklif geldi vermedik. İrfan ve Osayi'nin sözleşmeleri bitiyor görüşmelere başladık. Takımın eksiklerini belirledik. Mario Branco ve ekibi çalışıyor. Takımımızda Avrupa'dan ciddi talipleri olan oyuncular var. Olağanüstü teklif olmadığı takdirde; Ferdi, Szymanski, Osayi ve İrfan Can... hiçbirini vermeyeceğiz.

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1 YILDA NASIL HARCADINIZ?

Aziz Bey programa çıkma teklifimi reddetti. Ben sormak istiyorum, 612 milyon euro borcu nasıl yaptınız? Sormak istiyorum, 10 yıllık stat isim parasını nasıl 1 yılda harcadınız?

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İSMAİL KARTAL SORUSUNA YANIT

Hoca 3 kere de harika işler yaptı. Hocanın kim olacağını şimdi söylemem, 6-7 Haziran'da Fenerbahçe'nin sahadaki komutanı kim öğreneceksiniz.

ŞAMPİYON OLMA VAKTİMİZ GELMİŞTİR

Biz Fenerbahçe'yi gündelik savrulmalarla değil, popülist söylemlerle hiç değil, sadece heyecan uyandırmak adına yapılmayacak vaatlerle, mimari çizimlerle değil, somut, ayağı yere basan, uzun vadeli planlar çerçevesinde geleceğe hazırlıyoruz. Önümüzdeki sezon şampiyon olma vaktimiz gelmiştir.

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#Fenerbahçe#Ali Koç#İsmail Kartal

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