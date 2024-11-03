Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Galatasaray'a şok suçlamalar: Kusursuz cinayet böyle işleniyor

Haberin Devamı

F.Bahçe Başkanı Ali Koç, yüksek divan kurulu toplantısında G.Saray’a şok suçlamalarda bulundu. Son G.Saray-Beşiktaş derbisinin hakemi Arda Kardeşler’in geçen sezon kendilerinin G.Saray ile oynadığı maçta da düdük çaldığını hatırlatan Koç, “Geçen hafta yapılan hakem atamasını anlamıyorum. 24. dakikada Djiku’nun Arda Kardeşler tarafından atılması, istisnasız her yorumcunun faul değil dediği pozisyondan atılması... İlk derbide o adamı atadılar. Bu nasıl anlayıştır!” dedi.

FENERBAHÇELİLER BUNA KÜKREYİN!

Sarı lacivertli camianın bu atamaya tepki göstermesi gerektiğini savunan Koç, “Fenerbahçeliler buna kükreyin, tepki koyun! Aynı kangren yapı, faaliyetlerine devam ettikçe Türk futbolunda suların durulması mümkün olmayacaktır. Son derbide 6 sarı kart, 2 kırmızı kart es geçilmiştir. Kusursuz cinayet böyle işleniyor. Saha içinde ve dışında da bu camia olağanüstü koruma altında. Malum altı tane adamları var. Tek kaynaktan kullandıkları sosyal medya hesabı var. İyi para kazanıyorlar ve tek kaynaktan pompalanıyorlar” diye konuştu.

Haberin Devamı

HAKEMLER İÇİN SABRIMIZ SINANMASIN

Ali Koç, hakemlerin Fenerbahçe’ye büyük zarar verdiğini öne sürerek şöyle devam etti: “Malum terör örgütünün üyesi olmaktan halen hapis yatan, firari olan polis, savcı, hakimlerin Fenerbahçe’ye vermediği zararı her sezon birkaç hakem veriyor. Hakemler konusunda sabrımız daha çok sınanmasın. Geçen sezon 99 puan topluyoruz ama yine şampiyon olamıyoruz. Bir takım, kollanıyorsa, aynı hakemler ısrarla maçlara veriliyorsa yapı budur. Bir teknik direktör, hakemleri tehdit etmesine rağmen raporlara yazılmıyorsa işte yapı budur.”

YASA DIŞI BAHiS SiTESiNi KAYNAK YAPTILAR

Ali Koç, Galatasaray’ın geçtiğimiz günlerde iptal edilen sponsorluk anlaşması ve karaborsa bilet satışı iddialarına değinerek, “Bir rakibimiz yasa dışı bahis sitesini haber sitesi gibi gösterip kaynak yarattı. 2 ay evvel kurulmuş site, hiç reklam geliri yok, 14 milyon Euro nasıl sponsorluk yapar? Karaborsa bilet... Bu iş gerçektir. Bahsedilen rakam 56 milyon Euro” dedi.

Haberin Devamı

FENERBAHÇELiLER BiZi ANLAMIYOR

Ali Koç, nelerle mücadele ettiklerini Fenerbahçe camiasının anlamadığını savunarak, “Elimde sihirli değneğim olsaydı, Fenerbahçeliler’in bizi anlamasını, nelerle boğuştuğumuzu görmesini dilerdim. Her şey apaçık ortadayken, tekrar tekrar anlatmamıza rağmen anlaşılamamamızın acısını yaşıyoruz. Ya biz hakkıyla anlatamıyoruz ya başkalarının masalları bizim gerçeklerimizi boğuyor” dedi.

FENERBAHÇE’NiN BORCU 12.5 MiLYAR TL

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı’nda, 31 Mayıs 2024 itibarıyla kulübün borcunun 12 milyar 571 milyon lira olduğu açıklandı. Bu arada genel sekreter Burak Kızılhan, Ülker ile yaptıkları stadyum isim sponsorluğu anlaşmasının sezon sonu biteceğini belirterek, “Güçlü markalarla görüşmelere başladık. Tüm dünyada yankı bulacak isim sponsorluğunu hedefliyoruz” dedi.