Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’tan Galatasaray’a gönderme

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F.Bahçe Başkanı Ali Koç geleneksel bayramlaşma töreninde ezeli rakip Galatasaray’a göndermelerde bulundu. Koç şu ifadeleri kullandı: “F.Bahçe bir hoca getirir, günlerce F.Bahçe’nin hocası konuşulur, kimse şampiyonluk falan konuşmaz. F.Bahçe seçime girer, siyasi seçimlerden çok fazla ilgi çeker...

PATOLOJiK VAKA

F.Bahçe başkan adayı televizyona çıkar, reyting başladığından beri görülmemiş rakamlara ulaşılır. Bir rakibimiz var ki; patolojik vaka başkanı, örgüt kırıntısı hocası; her konuştuklarında Fenerbahçe’yi dillerinden düşürmezler. Yok niye yeni hoca gelmiş, yok niye eski hoca kalmamış. İşte F.Bahçe’nin büyüklüğü böyle bir büyüklük.”