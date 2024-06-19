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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’tan Galatasaray’a gönderme

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#Fenerbahçe#Ali Koç#Galatasaray
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’tan Galatasaray’a gönderme
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2024 07:00

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’tan geleneksel bayramlaşma töreninde ezeli rakip Galatasaray’a gönderme. Ali Koç, “F.Bahçe bir hoca getirir, günlerce o hoca konuşulur, kimse şampiyonluk falan konuşmaz. Bir rakibimiz var ki; Fenerbahçe’yi dillerinden düşürmezler. Yok niye yeni hoca gelmiş, yok niye eski hoca kalmamış" dedi.

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F.Bahçe Başkanı Ali Koç geleneksel bayramlaşma töreninde ezeli rakip Galatasaray’a göndermelerde bulundu. Koç şu ifadeleri kullandı: “F.Bahçe bir hoca getirir, günlerce F.Bahçe’nin hocası konuşulur, kimse şampiyonluk falan konuşmaz. F.Bahçe seçime girer, siyasi seçimlerden çok fazla ilgi çeker...

PATOLOJiK VAKA

F.Bahçe başkan adayı televizyona çıkar, reyting başladığından beri görülmemiş rakamlara ulaşılır. Bir rakibimiz var ki; patolojik vaka başkanı, örgüt kırıntısı hocası; her konuştuklarında Fenerbahçe’yi dillerinden düşürmezler. Yok niye yeni hoca gelmiş, yok niye eski hoca kalmamış. İşte F.Bahçe’nin büyüklüğü böyle bir büyüklük.”

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#Fenerbahçe#Ali Koç#Galatasaray

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