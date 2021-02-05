Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Galatasaray derbisi açıklaması!

Ali Koç'un açıklamaları şu şekilde:

Kulüpler Birliği Başkanı olmak kolay bir vazife değil. Şu dönemde hele hiç değil. Çok fazla konumuz var. Dört büyük kulüpten bir başkanın bu göreve gelmesini istiyoırduk. Bunun olmasından dolayı mutluyum. Ahmet Başkanın da dediği gibi hep beraber çalışmamız gerekiyor. Biz Fenerbahçe Spor Kulübü olarak ne görev verilirse onu yapacağız. Mehmet Sepil'e de teşekkür ediyorum zor bir dönemde başkanlık yaptı. İstanbul dışından git gelli bir dönem geçirdi. Pek çok beklentiyi ve dengeyi aynı anda yönetmek gerekiyor. Kendisine teşekkür ediyoruz.

Önümüzdeki 3-4 sene Avrupa futbolunda yeni formatlar, yeni turnuvalar konuşuluyor. Pandemi sürecinde Avrupa futbolu da daha farklı şeylerin daha yüksek seslen konuşulmaya başlandığı bir dönem oldu. Bu formatların bazıları bizim işimize gelebilir bazıları gelmez. Hepsini iyi değerlendirmek lazım. Kuvvetli bir Kulüpler Birliği bizim için çok değerli. Saha içinde rekabet ama saha dışında hepimizin ortak çıkarları için görüşeceğiz, çalışacağız. Ahmet Başkan önderliğinde bu çalışmaları yapacağımız için mutluyum.

"İNŞALLAH DERBİDEN LİDER ÇIKARIZ"

Yarın bir derbi var. Lider çıkacağız inşallah da lider bitireceğiz. Önemli bir maç. Her sene 6 tane derbi var. Bu da onlardan biri. Kazanınca şampiyon olmuyorsunuz, kaybedince de biten şeyler olmuyor. Sakatlıklarımız talihsiz anda geldi ama kadro derinliğimiz bunun için var. Türk futboluna yakışan, dostluğu pekiştirecek, hakem hatalarını konuşmayacağımız bir maç olur umarım. İnşallah da biz kazanırız.

"SAĞLIK ÇALIŞANLARIYLA İLGİLİ BAŞVURUMUZU TFF 'ŞİMDİLİK' KABUL ETMEDİ"

Sağlık çalışanlarının tribüne alınmasıyla ilgili talebimiz derbi için değildi. İkinci doz aşıyı alanların, başta sağlıkçılar olmak üzere, salon ve tribünlere alınmasının moral olarak iyi olacağını düşündüğümüz için 3 ayrı federasyona başvuru yaptık. TFF şu anda olmayacağını ama olumlu baktıklarını söyledi. Şubat ayındayız, ilerleyen zamanda tekrar değerlendirilecektir.

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