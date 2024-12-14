×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan futbolculara: Allah'ın izniyle şampiyonuz

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Ali Koç#Süper Lig
Fenerbahçe Başkanı Ali Koçtan futbolculara: Allahın izniyle şampiyonuz
Oluşturulma Tarihi: Aralık 14, 2024 07:00

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Başakşehir maçı öncesi Samandıra'da futbolculara seslendi.

Haberin Devamı

Başakşehir maçı öncesi Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde futbolcularla bir araya gelip moral veren Koç şunları söyledi: Futbol çok dinamik, bir haftada nereden nereye geldik. Canınızı sıkmayın. Kaybedilmiş hiçbir şey yok. Kaybedilmiş en büyük şey, moral. Moralleri de siz toplayacaksınız. İki tane iyi galibiyet alacaksınız.

"BAŞKALARI DA AYNI BULUTLARDAN iNECEK"

Bir haftada bulutlardan nasıl yere indiysek aynı şey başkalarına da olacak. Bir hafta sonra bambaşka bir yerde de olabiliriz. Şikayet yok. Birlik, beraberlik ve takım olma zamanı. Avrupa Ligi’nde play-off’a kalacağız. Sezon sonu Allah’ın izniyle şampiyon da olacağız. Olmamamız için hiçbir sebep yok. Birbirinize kenetlenin, sarılın ve birbirinizi motive edin.

Gözden KaçmasınFenerbahçeden transfer yapacak mı Volkan Demirel yanıtladıFenerbahçe'den transfer yapacak mı? Volkan Demirel yanıtladıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Ali Koç#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!