Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan futbolculara: Allah'ın izniyle şampiyonuz

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Başakşehir maçı öncesi Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde futbolcularla bir araya gelip moral veren Koç şunları söyledi: Futbol çok dinamik, bir haftada nereden nereye geldik. Canınızı sıkmayın. Kaybedilmiş hiçbir şey yok. Kaybedilmiş en büyük şey, moral. Moralleri de siz toplayacaksınız. İki tane iyi galibiyet alacaksınız.

"BAŞKALARI DA AYNI BULUTLARDAN iNECEK"

Bir haftada bulutlardan nasıl yere indiysek aynı şey başkalarına da olacak. Bir hafta sonra bambaşka bir yerde de olabiliriz. Şikayet yok. Birlik, beraberlik ve takım olma zamanı. Avrupa Ligi’nde play-off’a kalacağız. Sezon sonu Allah’ın izniyle şampiyon da olacağız. Olmamamız için hiçbir sebep yok. Birbirinize kenetlenin, sarılın ve birbirinizi motive edin.