Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Erol Bulut, Caner Erkin ve Boupendza açıklaması

Son haftalarda alınan mağlubiyetler sonrasında eleştiri oklarının hedefi haline gelen ve geleceği tartışma konusu olan Erol Bulut hakkında konuşan Koç, "Fenerbahçe'de hoca olmak çok zordur. Bir günde getirirler, bir günde götürürler. Bizim camiamız çok talepkardır. Biz sosyal medyaya göre hareket etseydik pek çok değişiklik yapardık. Hem hocamız hem yönetimimiz hem de sportif direktörümüz elinden geleni yapıyor." dedi.

"BUGÜN KADRODA OLMAZ, YARIN OLUR"

Trabzonspor maçı kadrosuna dahil edilmeyen Caner Erkin'le ilgili gelen soruya yanıt veren Koç, "Spesifik oyuncular üzerine yorum yapmak istemiyorum. Bu gibi kararlar ortak alınan kararlardır. Ne hoca kendi başına alır, ne de sportif direktör. Oturulur konuşulur, ortak karar alınır. Bugün kadroda olmaz, yarın olur." diye konuştu.

ESPRİLİ YANIT

Bir muhabirden gelen "Bugün Fenerbahçeli futbolcuları yolladınız, arkalarından el salladınız?" şeklindeki soruya esprili bir yanıt veren Koç, "Arkalarından el salladık diyorsun, ne sallasaydık?" şeklinde cevap verdi.

"HATAYSPOR'A TEŞEKKÜR EDERİZ"

Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı'nın, eşit teklifler olması durumunda Boupendza'nın seçiminin Fenerbahçe olacağını açıklamasıyla ilgili de konuşan Ali Koç, "Eşit tekliflerin arasında bizi önde görüyorlarsa ne güzel. Teşekkür ederiz Hatayspor'a." dedi.

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