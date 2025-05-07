Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan canlı yayında olay açıklamalar: 'Kongre yapılırsa aday olmam! Mourinho'ya teklif geldi'

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TRT Spor'da sarı-lacivertlilerin gündemine dair özel açıklamalar ve Türk futboluna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ali Koç'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Küçük yaşta İngiltere'ye yatılı okumaya gittim, oradaki takımım Arsenal'di. PSG başkanı Nasser de benim yakın dostum. Çok arada deredeyim ama Nasser için PSG alsın isterim. Onlar için 'o sene bu sene' gibi görünüyor."

"BU SENEKİ DERBİ PERFORMANSIMIZ KABUL EDİLEMEZ"

"Beşiktaş mağlubiyeti ve bu seneki derbi performansımız kabul edilemez."

"GÖREVİMİZE DEVAM EDİYORUZ"

"Ben ve arkadaşlarım Yüksek Divan Kurulu'nda söylediğimiz aynı noktadayız, görevimize devam ediyoruz."

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"FENERBAHÇE KURUMSAL VE MALİ OLARAK İYİ NOKTADA"

"Biz göreve geldiğimizde UEFA'nın kapağında batmaya en yakın kulüp Fenerbahçe olarak gösteriliyor. Finansal Fair Play vardı ve manevra alanımız kısıtlıydı. Geldiğimiz noktada Fenerbahçe, kurumsal ve mali olarak iyi noktada."

"TARAFTARIN ÖFKESİ ÇOK ÇÜNKÜ BEKLENTİSİ ÇOK"

"Taraftarın öfkesi çok, çünkü beklentisi çok. Diğer camialar uzun yıllar şampiyon olamadı, biz de benzer dönemi yaşıyoruz. Bizim dönemde dijital medya var, eleştiriler yüksek sesle çıkabiliyor. Bu tepkileri anlıyorum, başarı isteği normal."

"BİZİM TARAFTARLIĞIMIZ BUGÜNÜN TARAFTARLIĞINDAN BİRAZ FARKLI"

"Benim taraftarlığım, daha doğrusu bizim jenerasyonun taraftarlığı bugünün taraftarlığından biraz farklı. Biz pazara kadar değil mezara kadar kültüründen gelen insanlarız. Gençler sabırsız. Z kuşağı vefa konusunda esnek. Çabuk pozisyon değiştirebiliyorlar, iş değiştirmeye açıklar... Bu değişik. Doğru-yanlış söylemiyorum, taraftarlık anlayışı olarak farklı diyorum."

"BEN TRİBÜNDE OLSAYDIM, YÖNETİME DESTEK OLURDUM"

Ben bugün tribünde olsaydım, yönetime destek olurdum. Bugünün taraftarını da anlamak durumundayız ama maçtaki tepkiler... Oyunculara tepkiyi anlamıyorum. Zenit ile oynadığımız hazırlık maçında bile istifa tezahüratları oldu. Oyunculara maç bitene kadar destek olun. Maç içinde bize dediğiniz zaman da etkileniyor çocuklar. Bu kısmını anlamış değilim. Bizim tribünümüzde olan şeyler değildi, Aziz Başkan'ın son dönemlerinde oldu.

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"RAKİP TAKIM TARAFTARI OLSAYDIM, FENERBAHÇE'NİN BÖLÜNMÜŞLÜĞÜNDEN HAZ DUYARDIM"

"Fenerbahçe, birçok sıkıntıdan taraftarı sayesinde güçlü çıkmıştır ancak bugün geldiğimiz noktada, en büyük rekabet avantajımız bir nebze kaybedilmiş, hatta dezavantaj konumuna gelmiş, rakiplerimizin ekmeğine yağ sürecek noktaya gelmiştir. Ben rakip takım taraftarı olsaydım, Fenerbahçe'nin bu bölünmüşlüğünden haz duyardım."

"ELEŞTİRMEK VE TEPKİ KOYMAK KADAR KULÜBÜ YÖNETENLERİ SAHİPLENMEK DE DEMOKRATİK BİR HAK"

"Biz göreve gelmeden önce Aziz Yıldırım'ı koruyanlar için 'Azizbahçe' diyorlardı. Şimdi yönetime sahip çıkanlara 'paralı köpekler' diyorlar. Eleştirmek, tepki koymak bir demokratik hak. Ancak kulübü yönetenleri sahiplenmek de demokratik hak. Öyle bir noktaya geldik ki, kulübün arkasında durmayan ve tepki vermeyenlere hakaret ediliyor. Fenerbahçe bu sarmaldan çıkmak zorunda."

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"İSTİFA ETMEYİ DOĞRU BULMUYORUM"

"İstifa etmeyi doğru bulmuyorum. İmza kampanyası yapılıyor. Demokratik haktır, saygı duyuyorum. Bu kadar olaydan sonra camiamız bizi onur kırıcı şekilde yollamak istiyorsa bu da kaderde varmış deriz. Boynumuz kıldan ince deriz. Ama bunu hak etmediğimizi ve bu yöntemin camiamıza yakışmadığını düşünüyoruz. İmza toplayarak başkan göndermek, Fenerbahçe'ye yakışmaz."

"MOURINHO'YLA DEVAM!"

"Jose Mourinho'nun kredisi taraftarın gözünde bizden çok daha fazla. Ben bugüne kadar hiçbir hocamı ve futbolcumu adres göstermedim. Varsa bir problem bendedir.

Ben Fenerbahçe menfaatleri çerçevesinde Mourinho'nun devam etmesi gerektiğini düşünüyorum.

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Devre arasında Mourinho'ya iki yıl için 36 milyon euroluk teklif geldi, kabul etmedi. Tango iki kişi ile yapılır. Jose Mourinho eğer gitmek isterse şartlar belli. Ondan farklı bir şey gelirse bakarız."

"MOURINHO'YU BİRKAÇ KONUDA İKAZ ETTİM, SONRADAN GELİP ÖZÜR DİLEDİ"

"Birkaç konuda Jose Mourinho'yu ikaz ettim, sonradan benim dediğim gibi çıktı ve gelip özür diledi. Her türlü geri bildirime açık bir insan."

"İNANIYORUM, MOURINHO FENERBAHÇE'Yİ ŞAMPİYON YAPACAK!"

"Mourinho'nun başardıklarını kimse inkar edemez. Son dönemde de Avrupa şampiyonluğu var. Mourinho, Mourinho'dur. Bunu tartışamayız. İnanıyorum ki Mourinho, Fenerbahçe'yi şampiyon yapacaktır. Zaten anlaşmayı da bu nedenle iki senelik yaptık."

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"MOURINHO İSİM TELAFFUZ ETMEZ, PROFİL TARİF EDER"

"Mourinho hiç oyuncu ismi telaffuz etmez. Profil tarif ediyor. 3 Portekizli hocamızdan bir tek Vitor Pereira, direkt oyuncu ismi veriyordu transferde. Piyasayı çok iyi biliyordu."

"SKRINIAR SEVİYESİNDE 4 'TOP CLASS' OYUNCU ALMAK İSTİYORUZ"

"Skriniar seviyesinde 4 'top class' oyuncu almak istiyoruz. Birkaç oyuncumuza teklifler var, o yüzden bu sayı 5-6 olabilir. Bu sezon en kuvvetli takımı kurduk. Gelecek sezon daha kuvvetlisini kuracağız."

"JORGE JESUS, SAATLERCE KONUŞMAMIZA RAĞMEN ÜÇLÜ OYNATTI VE ÇOK PAHALIYA MÂL OLDU"

Jesus, geri bildirime açık değildi. O da büyük hoca, onunla da temastayız. Suudi Arabistan'da hayalleri var. Jesus dönemi, üçlü konusunda çok pahalıya mâl oldu. Ben onu transfer ederken onunla bunu konuşmuştum, ona rağmen yaptı. Saatlerce konuşmamıza rağmen bunu yaptı."

"YÖNETİM OLARAK BİZ DAHA NE YAPABİLİRİZ?"

"Yönetim olarak biz daha ne yapabiliriz? FFP’den nasıl çıkıldığı kimsenin umurunda değil. ‘Bravo, CAS’da bir tane davanız yok’ demiyorlar. Şampiyonluk gelince bunlar kıymete biniyor."

"PSİKOLOJİK AVANTAJI YAKALAMIŞTIK, KENDİ ELİMİZLE YOK ETTİK"

"Camiada öfke patlaması var, kendi oğlumdan biliyorum öfke patlamasını ve üzüntüyü. Ama bununla beraber 11 puandan 3 puana düşürdük, yabancı VAR geldikten sonra 8'den 3'e düştü, psikolojik avantajı yakalamıştık. Kendi elimizle o avantajı yok ettik."

"OSIMHEN TÜRKİYE LİGİ'NİN ÜSTÜNDE BİR OYUNCU"

"Osimhen özel bir oyuncu. Türkiye Ligi'nin üstünde bir oyuncu. Başka bir kategoride, 40 yılda bir gelir. Bize hiçbir zaman teklif edilmedi. Arabistan'a gidiyordu, el sıkışmışlardı. Napoli fiyat artırdı. O noktada şans Galatasaray'a vurdu. Çok da iyi oldu, çünkü Icardi kötü sakatlandı. Düşeş oldu, belki ikisi birden olsa, sıkıntı da olabilirdi.

Osimhen için 'Galatasaray'da kalacak mı' diye konuşuluyor. Anlaşma kurallara göre yapılırsa, harcama limitine yer kalmaz! Bir oyuncuyla biter."

"HACIOSMANOĞLU DİK DURABİLEN, BASKIYA DAYANABİLEN BİR ADAM"

"İbrahim Hacıosmanoğlu'nu seçimden önce tanımazdım. Aramızda onlarca dava var, benim açtığım. İnsanlar tanışınca başka şey oluyor. Büyük dostluklar, büyük kavgalardan çıkmıştır. Onu da söyleyeyim. İbrahim Hacıosmanoğlu'nun ben neyini seviyorum? Dik durabilen bir adam. Baskıya dayanabilen adam. Bu federasyon bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ondan önceki 4 başkana bakın, futbol hep aşağı... Bu kronikleşmiş kirli düzeni 10 ayda değiştiremezsiniz."

"GENÇ HAKEMLERE SİRAYET ETMESİNDEN KORKUYORUM!"

"Hakemler yavaş yavaş gençleşmeye başladı. Geçiş sıkıntıları oluyor tabii ki, hatalar gayet normal. Benim korkum, bu şeyi temizlemezsek bu genç hakemlere de sirayet edecek.

2-3 aydır hakemlerle ilgili niyet sorgulamaya başladım. Haklı olabilirim, haksız olabilirim. Topyekün hakemlik müessesesi kendini baştan aşağı yeniden dizayn etmelidir. Hakemlere, ayak basar basmaz 'Hangi takımlısın?' diye sorulmalı. Çok basit bir şey."

"YABANCI HAKEM KONUSUNDA BİR ŞEY OLDU!"

"Federasyon bana göre bir hata yaptı. Yabancı VAR geldi, temizlik başladı, sonra derbiye yabancı orta hakem geldi. Kamuoyu sahiplendi. Sonra 180 derece başkan karar değiştirdi, ben bunu anlamıyorum. Bir şey oldu orada."

"FENERBAHÇE'NİN 11 YILDIR ŞAMPİYON OLAMAMASININ FUTBOLUN OLAĞAN AKIŞIYLA ALAKASI YOK"

"Fenerbahçe'nin 11 yıldır şampiyon olamamasının futbolun olağan akışıyla hiçbir alakası yoktur. Aziz Yıldırım döneminde de şampiyonluklarımız çalındı. Camiamız topyekûn mücadele etmeli."

"GALATASARAY VİTES ARTTIRDI AMA DÜŞÜK VİTESTE YARDIMLAR DA OLDU"

"Hakemlerden dolayı şampiyonluk kaybettik demiyorum ama Galatasaray - Beşiktaş maçını hatırlayın, 8 kart verilmedi! Ancak son dönemdeki hatalarımızdan dolayı biz elimizle verdik. İlk yarı o işler olmasa, kafa kafaya gidiyorduk. Hakkını verelim, son dönemde de Galatasaray vitesi arttırdı ama düşük viteste yardımlar da oldu."

"BİR HAKEMİN 3200 TANE DAVASI OLUR MU YA?"

"Bir tane hakemin 3200 tane davası olur mu ya? Hakaret davası. 3200 davadan 40-50 milyon lira kazanıyorsa bir hakem, bu ne demek? Ya ihaleye koyuyorlar 60 dava 100 dava, parayı peşin alıyorlar sonra avukat uğraşıyor. Ben şimdi dönüp desem ki 'Bilerek hata yapıyorlar, daha fazla hakaret yesinler de dava yoluna gitsinler diye." Hakaret yiyen bir insana da hakkını koruma diyemezsin. Ben bunu Avrupa futbolunun tepesindeki insanlara söyledim, inanamadılar, hayret ettiler."

"HAKAN BİLAL KUTLUALP'İN FENERBAHÇE BAŞKANLIĞINA KENDİNİ LAYIK GÖRMESİ BENİ ÇOK ETKİLEDİ!"

"Hakan Bilal Kutlualp'e teşekkür ederim. Ortada seçim ortamı yokken adaylığını açıklamasına bir şey diyemeyiz, hakkıdır. Özgüveni ve cesareti, beni en çok, Fenerbahçe başkanlığına aday olma cesareti ve bunu kendisine layık görmesi etkiledi.

3 Temmuz'da bu adam Çırağan'da basın toplantısı düzenledi. 'Kişiler ile kurumlar ayrılmalı. Aziz Yıldırım ve yönetimi istifa etsin.' dedi. Bu adam o gün aleyhimizde ifade verdi. İçerde yatanlar, şimdi onunla yürüyor."

"MAHMUT USLU YALAN MAKİNESİNİ BOZAR!"

"Mahmut Uslu'yu yalan makinesine bağlayın, makineyi bozar."

"BENİM FENERBAHÇE'DEN ALACAĞIM YOK, ŞAMPİYONLUK BORCUM VAR"

İlk 6 yılımızda yanlışlar yaptık, şampiyon olamadık ama sonuçta yine biz seçildik. Benim Fenerbahçe'den alacağım yok, şampiyonluk borcum var. Göreve geldiğimizde Fenerbahçe'nin geliri 177 milyon euro'ydu. Bugün 358 milyon euro. Mali bağımsızlık konusunda tertemiz bir kulüp bırakmadan gitmek istemiyorum. Buna da hakkımın olduğunu düşünüyorum.

"STAT İSİM SPONSORLUĞUYLA İLGİLİ ÇOK GÜZEL GELİŞMELER VAR"

"Stat isim sponsorluğuyla ilgili çok güzel gelişmeler var. 5 yıllık olacak inşallah. Henüz imzalanmadı. Nezaketen Ülker'e de gideceğiz."

"TRANSFERDE CEPHANEMİZ VAR"

"Önümüzdeki sezon sponsorluk gelirlerimiz avro üzerinden %40 artacak. Şu an telaffuz edemeyeceğimiz bir şey var, 3-4 haftada sonuçlanacak bir konu. Bizim hesaplarımıza göre, Allah'ın izniyle, 50 milyon euro'nun üstünde, totalde 3 haneli rakamlara yakın bir imkanımız olacak. O yüzden transferde cephanemiz var."

"FENERBAHÇE BAŞKANLIĞINA ADAY OLMAK İÇİN EN DOĞRU ZAMAN"

"Yüzdük yüzdük ucuna geldik, tırnaklarımızla buraya getirdik. Hiçbir şey yapmıyorlar diyorlar ya... Sorunlar geride kalmış, işin kremasına doğru gidiyoruz. Fenerbahçe başkanlığına aday olmak için en doğru zaman. 1 tane şampiyonluk olsaydı bu yaptıklarımız çok değerli olacaktı. Bu bir inat değil, inanç. Bu bir sorumluluk.

"BİZİ BIRAKTIRMAYA YÖNELİK ÇALIŞMALAR BİZE İYİLİK, FENERBAHÇE'YE KÖTÜLÜKTÜR"

"Biz bıraktığımız zaman inşallah şampiyonluk olacak, olmadıysa da tertemiz bir kulüp olacak. Bizi bıraktırmaya yönelik çalışmalar bize iyilik, Fenerbahçe'ye kötülüktür."

"ÜZGÜNÜZ, KIRGINIZ AMA SANILANDAN DAHA GÜÇLÜYÜZ"

"Üzgünüz, kırgınız, psikolojik eziyet çekiyoruz ama onların sandığından çok daha güçlüyüz. Çok daha zeki ve akıllıyız. Taraftarlarımıza saygı duyuyorum. Öfkelerini anlıyorum. Ancak bundan vazife çıkartanlara hesabımız olacaktır."

"BU SEZONUN HİÇBİR ANINDA İSTİFAYI DÜŞÜNMEDİM"

"Bu sezonun hiçbir anında istifayı düşünmedim. Başkası olsa benim kadar dayanamazdı. Ben de bu kadar dayanabileceğimi düşünmezdim. Karakterimiz test edilmiş oldu."

"ÖYLE YA DA BÖYLE, BU SARMALDAN ÇIKACAĞIZ"

"Biz, öyle ya da böyle, bu sarmaldan çıkacağız. İnşallah, bize nasip olacak ve bizden sonra gelenlere de tertemiz bir Fenerbahçe bırakacağız."

"İMZA TOPLANIP KONGRE YAPILIRSA ADAY OLMAM"

"Fenerbahçe imza toplanarak olağanüstü kongreye sürüklenirse, yapılacak seçimde aday olmayacağım."

"BANA KALIRSA FUTBOLDA HALA FETÖ UNSURU VAR"

"Bana kalırsa futbolda hala FETÖ unsuru var. İllegal bahisten futbolu arındırmak zorundayız. Bu pisliklerden kurtulmalı ve futbol resetlenmeli. Alt liglerde inanılmaz bahis var."