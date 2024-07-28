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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Büyükekşi eleştirisi: Gidenlerin büyük zararı oldu

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#Fenerbahçe#Ali Koç#Aziz Yıldırım
Fenerbahçe Başkanı Ali Koçtan Büyükekşi eleştirisi: Gidenlerin büyük zararı oldu
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 28, 2024 07:00

TFF seçimini değerlendiren Ali Koç, eski başkan Büyükükekşi’ye eleştiri yağdırırken, yeni başkan Hacıosmanoğlu için temkinli konuştu.

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F.Bahçe Başkanı Ali Koç, Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminin değişmesine sevindiğini belirterek, “Gidenlerin F.Bahçe’ye büyük zararları oldu” dedi. Dün yapılan Yüksek Divan Kurulu toplantısında TFF seçimini değerlendiren Koç, isim vermeden eski başkan Mehmet Büyükekşi’yi sert sözlerle eleştirirken, yeni başkan İbrahim Hacıosmanoğlu ve ekibiyle ilgili temkinli ifadeler kullandı. “TFF seçiminde isyan edenler kazandı” diyen Koç, şunları söyledi:

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MALUM YAPI BU TFF’DE YOK

“Seçimi bir ittifak kazandı. Bu ittifak kendiliğinden oldu. Bir kulübün transfer tahtası kapandığında sihirli bir el olmamasını istiyoruz. Giden, geleni aratır mı? Başkanınız olarak şunu söyleyebilirim, değişimin kazanması iyi oldu. Yıllar sonra o malum unsurları içinde bulundurmayan bir federasyon geldi. Bu TFF o malum kulübü ittirecek diyemeyiz, ama gidenlerin ittireceği kesindi. O yüzden bu değişiklik oldu. 99 puan topladık, 7.5 milyon dolar aldık. Anadolu kulüpleri bu az gelir nedeniyle müdahaleye açık hale geliyor.”

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KOÇ’TAN YILDIRIM’A ÖVGÜ

Yüksek Divan Kurulu toplantısına Fenerbahçe’nin eski başkanı Aziz Yıldırım da katıldı. Ali Koç, toplantı öncesi sarılıp kucaklaştığı Yıldırım için, “Burada olması çok anlamlı. ‘Dünyanın en büyük spor kulübü’ olma vizyonunu Fenerbahçe’ye o yerleştirdi” ifadesini kullandı.

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#Fenerbahçe#Ali Koç#Aziz Yıldırım

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