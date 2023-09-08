Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yeniden ECA yönetim kurulunda

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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yeniden Avrupa Kulüpler Birliği (ECA) yönetim kuruluna seçildi. Avrupa’daki futbol kulüplerini temsil eden en önemli kuruluş olan ECA’nın Almanya’nın başkenti Berlin’de gerçekleştirdiği 30. genel kurulununun üçüncü ve son gününde seçimler vardı.

2019-2023 yılları arasında Avrupa Kulüpler Birliği yönetim kurulu üyeliği görevinde bulunan Koç, ikinci kez bu göreve layık görüldü.

Sarı lacivertlilerin başkanı 2023-2027 yılları arasında da PSG’nin sahibi Nasser Al-Khelaifi’nin başkanlığını yaptığı Avrupa Kulüpler Birliği yönetim kurulunun üyeliği görevini yürütecek.