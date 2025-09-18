Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüştü: 'Operasyon yapıldı'

Haberin Devamı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu, Alanyaspor maçından sonra Türkiye Futbol Federasyonu'na ziyarette bulundu.

Ali Koç, TFF Başkanı ibrahim Hacıosmanoğlu ile yaptığı görüşmenin ardından açıklamalar yaptı.

İşte Ali Koç'un sözleri;

Maç skoruna göre TFF'ye gelip, yangın çıkartan, bas bas bağıran bir kulüp değiliz! Dünkü maçtan sonra geldik, çünkü bize karşı seçim öncesi net bir operasyon yapıldı!

BU BİR OPERASYONDUR

Manuel bir atama ve Fenerbahçe ile derin sıkıntıları olan hiç arzu edilmeyen bir saha hakemi... Bir süre önce soyadını değiştiren ve tutuğu takım belli olan VAR hakemi! Seçim öncesi bu bir operasyondur! Bu iki hakemin seçimlere iki gün kala atanmasının ne derece sıkıntı olacağını en iyi MHK bilir! Talimat bile verilse, bu hakem atamalarına engel olunması gerekirdi! Talimat verilmedi ama bu atamalar olmamalıydı!

KÜÇÜK DİLİMİZİ YUTTUK

Buraya gelmeden önce bugün bazı yabancı hakemlerin korner ve penaltı ile ilgili yazdıklarını gösterdiler. Küçük dilimizi yuttuk, hayretlere düştük! Kol doğal pozisyonda deniyor, ayrıca Jaden'ın kendini yere bıraktığı söyleniyor. TFF'deki arkadaşların görüşü böyle mi, değil mi? Değerlendirecekler.

ÜZÜLEREK GÖRÜYORUM

TFF Başkanı'nın niyeti yeterli değil! Kendisine de söyledim! Ekibin güvenli olmadığını elimdeki belgelerle kendisine aktardım! Üzülerek görüyorum, bu konu ciddiyetle ele alınmıyor!

HEPSİNİ ANLATTIK

Yunus Yıldırım ve Ahmet Şahin geçen sene ayrıldı. Ancak etkileri bitmedi! Bu sene 9 hakem Süper Lig'e terfi etti ama bu hakemlerin hepsi Ahmet Şahin'e yakın! Bunların hepsini anlattık. Hakemlere 'HTS kayıtlarınız elimizde, ne yaptığınızı biliyoruz' tehdidi yapılıyor. Sınav soruları manipüle ediliyor. TFFHGD İstanbul Şubesi Başkanı Ferdi Karadoruk bazı hakemlere whatsApp mesajı atıyor ve 'Şu sorulara çalışın' diyor. Bu basına yansıdı ama unutuldu. Bu sorgulanıyor ama sonuç ne, bilmiyoruz. Bu soruların nasıl geldiği biliniyor ama şimdi isim zikretmeyeceğim! Bu da yükselmesi istenen hakemler için yapılıyor. Ayrıca sınavlar üzerinde oynanıyor, düşük notlar arttırılıyor.

İNCELESİNLER, GÖRSÜNLER

Geçen sene basit fauller için eğitim yapılıyor. Bir Süper Lig maçından görüntüler alınıyor. 25 Ocak 2025'te oynanan bir maç... MHK Başkanı eğitim öncesi sunuma bakıyor ve 3-4 pozisyonu çıkartıyor. Bunların hepsinin anlattık. Doğru mu, değil mi? İncelesinler ve dönsünler.

BUNLARIN HEPSİNİ ÇIKARACAĞIZ

Hazirandan beri MHK'nın başındaki kişiler ve ağır topları Fenerbahçe seçimi hakkında muhabbetler ediyor. Ali Koç giderse ne olur, Aziz Yıldırım gelirse ne olur... Bunlar şahitli konuşmalar. Bunların hepsini çıkaracağız.

MHK'DE DEĞİŞİKLİĞE GİDİLMELİ

MHK'de bir değişikliğe gidilmeli! TFF Başkanı'na da söyledim 'Sizin kuyunuz da kazılıyor olabilir' dedim. Bir yapı yıkılmaya çalışılırken, bir yapı kurulmak üzere... Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bu konuya el atılmalı. Yoksa fatura yine TFF Başkanı'na kesilecek. İyi niyetli olduğumuz için bu noktada değiliz ama TFF'nin artık bir şeyler yaptığı görmek istiyoruz.

BİZ BU İŞİ NAMUS DAVASINA ÇEVİRDİK

Biz bu işi namus davasına çevirdik, bütün pisliklerinizi çıkaracağız! Başkan olalım veya olmayalım... Bunun hesabını vereceksiniz! Sokaksa sokak, sosyal medya ise sosyal medya... Sonuna kadar hakkımızı arayacağız! Seçim olmasa yürüyüş yapacaktık. TFF Başkanı ve Başkan Vekili bizi dinledi. Onları bir iki gün bekleyeceğiz. Maçtan sonra hakemlerin konuşulmadığı bir Türk futbolu istiyoruz. Kelle almaya gelmedik ama hakemlik müessesi, kelle alacak şekilde yürütülmektedir.

TFF'NİN DE BAŞINI YAKACAK

Mevcut MHK Başkanı ile sorunlar çözülmez! TFF Başkanı'na söyledim, UEFA'ya hakem yollamayalım! Önce kendi bahçemizi düzeltip, öyle gönderelim. Gidişat hem bizlerin, hem de TFF'nin başını yakacak.

YABANCI VAR YORUMU

Yabancı hakem hem maliyetli, hem de kalite konusu var. Yabancı VAR konusu bu sezon ciddi ciddi düşünülmeli! Ancak her maça üst düzey her maça gelecek yeterince hakem Avrupa'da yok! bunu yaşayarak gördük. Olacaksa herkese yabancı VAR olmalı. Her maç için de bu çok zor oluyor.