Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik direktör görüşmeleri için Almanya'ya gitti!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Fenerbahçe yeni teknik direktörü resmen açıkladıFenerbahçe yeni teknik direktörü resmen açıkladı#Son Dakika
Bill Gates sessizliğini bozdu Flaş aşı yanıtıBill Gates sessizliğini bozdu! Flaş aşı yanıtı#Bill Gates
Gittiği maçta dikkatiyle hayat kurtardı 30 yaşından sonra her yeni bene şüpheyle yaklaşınGittiği maçta dikkatiyle hayat kurtardı! '30 yaşından sonra her yeni bene şüpheyle yaklaşın'#Cilt Kanseri
Beştepedeki toplantıda flaş karar: HÜRJETte seri üretime geçilecekBeştepe'deki toplantıda flaş karar: HÜRJET'te seri üretime geçilecek#Ankara
HDP’li Semra Güzel’in terör örgütü kampında yeni fotoğrafları ortaya çıktıHDP’li Semra Güzel’in terör örgütü kampında yeni fotoğrafları ortaya çıktı! #HDP
HDPli vekilin teröristle fotoğrafı Gereği yapılacak, parlamentoda görmek istemiyoruzHDP'li vekilin teröristle fotoğrafı! 'Gereği yapılacak, parlamentoda görmek istemiyoruz'#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Uzman isimler tek tek anlattı... 2022 yılında bu sektörlere dikkatUzman isimler tek tek anlattı... 2022 yılında bu sektörlere dikkat!#Borsa İstanbul
Sert açıklama: Kriz Rusyanın başının altından çıktı Ukraynaya saldırırlarsa...Sert açıklama: Kriz Rusya'nın başının altından çıktı! Ukrayna'ya saldırırlarsa...#RUSYA
300 bin işçi açığı var Alman Bakan duyurdu: Önlem alınmazsa 5 milyona yükselecek300 bin işçi açığı var! Alman Bakan duyurdu: Önlem alınmazsa 5 milyona yükselecek#Almanya
İngilterede bir ilk... Üretebilmek için 30 yıl uğraştılarİngiltere'de bir ilk... Üretebilmek için 30 yıl uğraştılar! #Soğan
Son rakamlar açıklandı ABDde enflasyon 40 yılın zirvesindeSon rakamlar açıklandı! ABD'de enflasyon 40 yılın zirvesinde#ABD
Akılalmaz plan Ölüm döşeğindeki hastaları soydular...Akılalmaz plan! Ölüm döşeğindeki hastaları soydular...#İngiltere
Putin’den şoke eden sözler: 2 haftamız kaldıPutin’den şoke eden sözler: 2 haftamız kaldı#Koronavirüs
Manavgatta dere taştı, evleri su bastı Uzun zaman elektrik olmayacakManavgat'ta dere taştı, evleri su bastı! 'Uzun zaman elektrik olmayacak'#ANTALYA
Prenses Dianayı da Meghanı da tahttan etti: Ailenin en gösterişsiz üyesi bu kez şaşırttıPrenses Diana'yı da Meghan'ı da 'tahttan' etti: Ailenin en gösterişsiz üyesi bu kez şaşırttı#Prenses Beatrice
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik direktör görüşmeleri için Almanya'ya gitti!

#Fenerbahçe#Löw#Ali Koç
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik direktör görüşmeleri için Almanyaya gitti

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yabancı teknik direktör adaylarıyla görüşmek üzere Almanya'ya gitti.

Haberin Devamı

Fenerbahçe'de sezon sonuna kadar görevde İsmail Kartal'ın olacağı açıklanırken yeni sezonun teknik direktörüyle ilgili çalışmalar devam ediyor.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Atatürk havalimanı özel havacılıktan özel uçağıyla Almanya’ya gitti.

Başkan Koç'un, Almanya'da Joachim Löw ile de yüz yüze görüşme yapması bekleniyor.

Gözden Kaçmasın

Son Dakika: Fenerbahçe teknik direktör İsmail Kartal ile anlaştığını açıkladıSon Dakika: Fenerbahçe teknik direktör İsmail Kartal ile anlaştığını açıkladıHaberi Görüntüle

Sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç, Adana Demirspor'la yapılan mücadele öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada yurt dışına giderek bazı teknik adamlarla görüşeceğini söylemişti.

Ali Koç açıklamasında, "Testim negatife döndü. Bu durum görüşmeleri sekteye uğrattı. Nihayet görüşmeler için Salı günü birkaç ülkeye seyahatim başlayacak. Teknik direktörü belirlememiz 1-2 hafta daha sürebilir. Hayal ettiğimiz model için şimdi gelmesi gerekli ama bazı kalibredeki isimler sezon ortasında gelmek istemiyor. Haziran ayında çalışacağımız hocaya rehberlik edecek bir hoca modeli de olabilir. Kimsenin sorgulayamayacağı bir hoca planınız var ise bu ertesi gün gerçekleşmiyor. Görüştüğümüz bir hoca var ki maddiyattan önce sistem ve projeyi konuşmak istiyor." ifadelerini kullanmıştı.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Löw#Ali Koç

BAKMADAN GEÇME!

Deniz Gökçer’in oğlu Cem Cüneyd Perk, Endonezyalı şarkıcı Siti Rahmawati İdham’dan boşandı

Deniz Gökçer’in oğlu Cem Cüneyd Perk, Endonezyalı şarkıcı Siti Rahmawati İdham’dan boşandı!

#Deniz Gökçer
Anadolu’nun kayıp çiçekleri Sadece İstanbul Halkalıda yaşayan bitki...

Anadolu’nun kayıp çiçekleri! Sadece İstanbul Halkalı'da yaşayan bitki...

#Nesli Tükenen Bitkiler
Gittiği maçta dikkatiyle hayat kurtardı 30 yaşından sonra her yeni bene şüpheyle yaklaşın

Gittiği maçta dikkatiyle hayat kurtardı! '30 yaşından sonra her yeni bene şüpheyle yaklaşın'

#Cilt Kanseri

BAKMADAN GEÇME!

Deniz Gökçer’in oğlu Cem Cüneyd Perk, Endonezyalı şarkıcı Siti Rahmawati İdham’dan boşandı

Deniz Gökçer’in oğlu Cem Cüneyd Perk, Endonezyalı şarkıcı Siti Rahmawati İdham’dan boşandı!

#Deniz Gökçer
Anadolu’nun kayıp çiçekleri Sadece İstanbul Halkalıda yaşayan bitki...

Anadolu’nun kayıp çiçekleri! Sadece İstanbul Halkalı'da yaşayan bitki...

#Nesli Tükenen Bitkiler
Gittiği maçta dikkatiyle hayat kurtardı 30 yaşından sonra her yeni bene şüpheyle yaklaşın

Gittiği maçta dikkatiyle hayat kurtardı! '30 yaşından sonra her yeni bene şüpheyle yaklaşın'

#Cilt Kanseri