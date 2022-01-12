Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik direktör görüşmeleri için Almanya'ya gitti!

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Fenerbahçe'de sezon sonuna kadar görevde İsmail Kartal'ın olacağı açıklanırken yeni sezonun teknik direktörüyle ilgili çalışmalar devam ediyor.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Atatürk havalimanı özel havacılıktan özel uçağıyla Almanya’ya gitti.

Başkan Koç'un, Almanya'da Joachim Löw ile de yüz yüze görüşme yapması bekleniyor.

Gözden Kaçmasın Son Dakika: Fenerbahçe teknik direktör İsmail Kartal ile anlaştığını açıkladı Haberi Görüntüle

Sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç, Adana Demirspor'la yapılan mücadele öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada yurt dışına giderek bazı teknik adamlarla görüşeceğini söylemişti.

Ali Koç açıklamasında, "Testim negatife döndü. Bu durum görüşmeleri sekteye uğrattı. Nihayet görüşmeler için Salı günü birkaç ülkeye seyahatim başlayacak. Teknik direktörü belirlememiz 1-2 hafta daha sürebilir. Hayal ettiğimiz model için şimdi gelmesi gerekli ama bazı kalibredeki isimler sezon ortasında gelmek istemiyor. Haziran ayında çalışacağımız hocaya rehberlik edecek bir hoca modeli de olabilir. Kimsenin sorgulayamayacağı bir hoca planınız var ise bu ertesi gün gerçekleşmiyor. Görüştüğümüz bir hoca var ki maddiyattan önce sistem ve projeyi konuşmak istiyor." ifadelerini kullanmıştı.

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