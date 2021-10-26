Fenerbahçe Başkanı Ali Koç taraftarlarla tartıştı

Fenerbahçe Beko'nun Barcelona'ya kaybettiği THY Avrupa Ligi maçını tribünden takip eden Başkan Ali Koç, müsabakanın ardından bazı taraftarlarla tartışma yaşadı.
Fenerbahçe, son topta geriye düşerek maçtan mağlup ayrılırken takımı protesto eden taraftarlarla Ali Koç arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı.
Müsabakanın bitiş düdüğüyle birlikte taraftarların yanına giderek bir süre konuşan Ali Koç, daha sonra tribünden ayrıldı.
Bu sırada tribünler Ali Koç lehine tezahüratta bulundu.
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