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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç taraftarlarla tartıştı

#Fenerbahçe#Barcelona#Ali Koç
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç taraftarlarla tartıştı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Beko - Barcelona maçının ardından takımı protesto eden bazı taraftarlarla gerginlik yaşadı.

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Fenerbahçe Beko'nun Barcelona'ya kaybettiği THY Avrupa Ligi maçını tribünden takip eden Başkan Ali Koç, müsabakanın ardından bazı taraftarlarla tartışma yaşadı. 

Fenerbahçe, son topta geriye düşerek maçtan mağlup ayrılırken takımı protesto eden taraftarlarla Ali Koç arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

Müsabakanın bitiş düdüğüyle birlikte taraftarların yanına giderek bir süre konuşan Ali Koç, daha sonra tribünden ayrıldı.

Bu sırada tribünler Ali Koç lehine tezahüratta bulundu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç taraftarlarla tartıştı

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#Fenerbahçe#Barcelona#Ali Koç

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